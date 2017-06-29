تركيا وروسيا
الخميس 29 يونيو 2017 21:26

موسكو: أتممنا صفقة تسليم نظام صواريخ S-400 لأنقرة

منظومة "أس 400" تستطيع توجيه 72 صاروخا وتدمير 36 هدفا في آن واحد
منظومة "أس 400" تستطيع توجيه 72 صاروخا وتدمير 36 هدفا في آن واحد
أرشيف
كشف مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري والتقني فلاديمير كوزين (الخميس) عن تسليم موسكو أنقرة نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتقدم من طراز S-400

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن كوزين قوله "لقد تم الاتفاق على الصفقة، ولم يتم حل قضية القرض بعد".

وبهذه الصفقة ستكون تركيا أول عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يعمل على نظام الدفاع الجوي الروسي الفاعل.

وأضاف المسؤول أن روسيا لا ترى أي عقبات أمام تسليم نظام الدفاع الصاروخي الجوي إلى تركيا، وذلك بما يتعلق بانضمامها إلى "ناتو".

ومنظومة الصواريخ "S-400" هي نظام دفاع جوي من الجيل الجديد ومصمم لتدمير الطائرات، والطائرات التكتيكية والاستراتيجية، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تركيا
روسيا
منظومة إس-400
صفقة أسلحة
نظام الدفاع الصاروخي الجوي
أردوغان
بوتين
حلف الناتو

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