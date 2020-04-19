فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 19:51

موريتانيا: الرئيس يعلن تعافي جميع مصابي كورونا في البلاد

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الجزيرة
أثار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعد إعلانه تعافي جميع مواطني بلاده المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الغزواني عبر تغريدة على حسابه في تويتر: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لفيروس كوفيد ١٩. تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال ما زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم، لذا يتوجب علينا أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية وإكراهات".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر، ما بين مهنئ ومشكك في صحة الخبر، وأبدى معلقون سعادتهم بالخبر، ورأوا أن في ذلك بادرة تفاؤل في طريق القضاء على الفيروس المتفشي عالميًا.

في حين رأى آخرون أن نسبة الاختبارات التي تجريها الحكومة ضئيلة، مقارنةً بدول أخرى عربية وأوربية ما يجعل - من وجهة نظرهم - خبر القضاء على الفيروس أمرًا مستحيلا.

وتساءل آخرون عما إذا كانت دول أخرى قد سبقت موريتانيا في إعلان شفاء جميع حالات الإصابة بالفيروس لديها؟

يُذكر أن موريتانيا سجلت 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، قضى شخص منهم جراء الإصابة، في حين تعافى الستة الآخرون.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و361 ألفًا و482 شخصًا حتى الآن، وأدوى بحياة 162 ألفًا و45 مصابًا، بينما تعافى 607 آلاف و342 مصابًا حتى اللحظة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
فيروس كورونا: مهندس سوداني يصنع جهاز تعقيم تلقائي
Thumbnail
تطور جديد.. باريس تعثر على كورونا في مياه ري الحدائق
Thumbnail
رويترز: البحرين تقترض مليار دولار لسداد ديونها
Thumbnail
فيروس كورونا: أمير سعودي ينتقد عنصرية المجتمع ضد العمالة الوافدة
Thumbnail
الأزهر: مسلمو الروهينغيا يتعرضون لإبادة جماعية

الأكثر قراءة

  1. فيروس كورونا: مهندس سوداني يصنع جهاز تعقيم تلقائي
  2. تطور جديد.. باريس تعثر على كورونا في مياه ري الحدائق
  3. رويترز: البحرين تقترض مليار دولار لسداد ديونها
  4. فيروس كورونا: أمير سعودي ينتقد عنصرية المجتمع ضد العمالة الوافدة
  5. الأزهر: مسلمو الروهينغيا يتعرضون لإبادة جماعية