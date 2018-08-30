الخميس 30 أغسطس 2018 20:26
مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوربا
فاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوربا للموسم الماضي متفوقا على المصري محمد صلاح والبرتغالي كرستيانو رونالدو.
وهذه قائمة بجوائز الاتحاد الأوربي لكرة القدم(يوفا) التي أعلنت اليوم الخميس:
- جائزة أفضل لاعب في أوربا: الكرواتي لوكا مودريتش
- جائزة أفضل مهاجم في أوربا: كرستيانو رونالدو
- جائزة أفضل لاعب خط وسط في أوربا: الكرواتي لوكا مودريتش
- أفضل مدافع في أوربا: قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس
- أفضل حارس في أوربا: الكوستاريكي كيلور نافاس
المصدر
الجزيرة مباشر
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