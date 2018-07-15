كأس العالم 2018
الأحد 15 يوليو 2018 22:13

مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا وهاري كين الهداف

كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018
كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018
غيتي
توج كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب صاعد لنجم فرنسا بطلة العالم كيليان مبابي.
  • جاء إيدين هازارد نجم بلجيكا في المركز الثاني وأنطوان غريزمان ثالثاً.
  • وحسم النجم الإنجليزي هاري كين الصراع على ترتيب هدافي كأس العالم متجاوزاً نجوما من حجم لوكاكو ومبابي ورونالدو وميسي ونيمار في البطولة.
  • كما نال تيبو كورتوا،حارس بلجيكا، صاحبة المركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في المونديال.
  • توجت فرنسا بالنجمة الثانية لها بعد الفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.
     
    كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018
    كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب
     
    النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد
     
    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين يفوز بجائزة هداف المونديال
     
    حارس المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2012
لوكا مودريتش
كيليان مبابي
هاري كين
تيبو كورتوا

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