الأحد 15 يوليو 2018 22:13
مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا وهاري كين الهداف
توج كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب صاعد لنجم فرنسا بطلة العالم كيليان مبابي.
- جاء إيدين هازارد نجم بلجيكا في المركز الثاني وأنطوان غريزمان ثالثاً.
- وحسم النجم الإنجليزي هاري كين الصراع على ترتيب هدافي كأس العالم متجاوزاً نجوما من حجم لوكاكو ومبابي ورونالدو وميسي ونيمار في البطولة.
- كما نال تيبو كورتوا،حارس بلجيكا، صاحبة المركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في المونديال.
- توجت فرنسا بالنجمة الثانية لها بعد الفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.
المصدر
الجزيرة مباشر
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