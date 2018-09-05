الأربعاء 5 سبتمبر 2018 13:23
موجة جديدة من محاكمات معتقلي الرأي في السعودية
قال حساب معتقلي الرأي في السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت محاكمة سرية لمجموعة جديدة من العلماء ومعتقلي الرأي، وذلك بعد يوم من محاكمة الداعية البارز الشيخ سلمان العودة.
أحدث المحاكمات وفقا لحساب معتقلي الرأي:
- الدكتور علي العمري، مؤسس قناة "فور شباب"، ووجهت النيابة العامة له ضده أكثر من 30 تهمة من بينها تشكيل "منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة"، وطالبت بإعدام العمري "تعزيرا".
- الدكتور محمد الهبدان، المشرف العام على مؤسسة نور الإسلام، ووجهت له النيابة العامة عدة تهم من بينها "التعاطف مع الإخوان"، وطالبت النيابة بالحكم عليه بالسجن 20 سنة.
- الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، ووجهت له النيابة عدة تهم أبرزها "الخروج على ولي الأمر" و"التعاطف مع الإخوان".
محاكمة سلمان العودة:
- المحاكمات الجديدة تأتي بعد يوم من بدء محاكمة الداعية البارز الشيخ سلمان العودة.
- قالت وسائل إعلام سعودية إن النيابة العامة وجهت للعودة 37 تهمة تتعلق "بالإرهاب" وطالبت بما سمته "القتل تعزيراً" ضده.
خلفية:
- المحاكمات السرية لمعتقلي الرأي في السعودية تأتي مع اقتراب الذكرى الأولى للحملة القمعية التي شنتها السلطات السعودية ضد دعاة وأكاديميين وكتاب سعوديين منذ سبتمبر/أيلول 2017.
- السلطات اعتقلت العشرات ضمن حملتها القمعية، ومن أبرز المعتقلين: الداعية الدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور محمد موسى الشريف، والدكتور عادل باناعمة، والدكتور علي العمري، وسفر الحوالي، وعلي عمر بادحدح، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ د. عبد العزيز الفوزان، وغيرهم.
- حملة الاعتقالات قوبلت بإدانات دولية وحقوقية واسعة.
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب قادة العالم الإسلامي والمفكرين بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في السعودية، ورفض وصف السلطات السعودية له بالإرهاب.
- حملة السلطات السعودية على العلماء والأكاديميين أعقبها حملة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 استهدفت عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين الذين تم توقيفهم واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بدعوى مكافحة الفساد، وأفرجت السلطات عن أغلبهم أوائل العام الجاري، بعد تسويات قال النائب العام السعودي إنها تجاوزت 100 مليار دولار.
- شنت السلطات السعودية أيضا حملة ضد عدد من النشطاء والمدونين، بعضهم من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة، مثل الناشطة سمر بدوي ونسيمة السادة، وغيرهما.
- الحملة ضد العلماء والأمراء ورجال الأعمال والنشطاء جاءت بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي، وقال مراقبون إنها تأتي ضمن جهود ابن سلمان لفرض هيمنته والتخلص من أي معارضة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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