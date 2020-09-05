مصر
الأحد 6 سبتمبر 2020 10:07

مواطن مصري للسيسي: لم يبق إلا أن تحاسبنا على أنفاسنا (فيديو)

مواطن مصري يخاطب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن مصالحات مخالفات البناء
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن مصري يخاطب فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن مصالحات مخالفات البناء.

وانتقد المواطن فساد الأجهزة الحكومية في المحافظات والأحياء وتسببهم في ظاهرة المباني المخالفة، وكذلك أصحاب المباني الذين دفعوا الرشاوي للمسؤولين حتى يتمكنوا من البناء ثم هربوا وتركوا السكان يواجهون مصيرهم مع الدولة التي تطالبهم الآن بمبالغ كبيرة للتصالح وإلا تقوم بهدم بيوتهم.

وتساءل "بلدي عايزاني أصالح.. طب أتصالح مع مين؟ ومين يصالح مين"؟ وتابع "من أول أكتوبر هشوف إيجار جديد وأعزل، وأمشي، وأسيب بيتي التمليك. عشرين سنة وزيادة وأنا عايش على الرصيف، لا تأمينات ولا معاش ولا ليا في البلد سند ولا ظهر، وكل اللي طلعت بيه حتة شقة ساتراني أنا والعيال".

وأضاف "تقول لي أتصالح، وسايب المجرمين وأنت عارفهم وشايفهم، وعارف هما مين. وجاي تحاسبني أنا اللي واخد شقة بالتقسيط، طب أبيع لك عفش بيتي ولا أعمل إيه. عايز تطردني من شقتي وأنت عارف مين المجرمين".

واستطرد "إحنا مش هنبطل شغل الإتاوة"؟

"فهر المواطن"

"جاي على الغلبان وسايب الكبار".. مواطن يوجه رسالة للحكومة رفضًا لحصر المواطنين بين مطرقة إزالة منازلهم بدعوى المخالفة وسندان الدفع من أجل التصالح

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Friday, 4 September 2020
اقتراح

ووجه المواطن في النهاية خطابه إلى السيسي مقدما اقتراحا لتحصيل قدر أكبر من الأموال من المواطنين قائلا "عندي مشروع جديد تلم بيه فلوس. قبل المواطن ما يخرج من بيته يلبس عداد علشان تحسب له النفس وتحاسبه عليه. مش كفاية لم فلوس؟ مش كفاية فضيت الجيوب؟ مش كفاية هديت الآمال والأحلام"؟

تهديد

كان السيسي قد هدد الأسبوع الماضي بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

واعتبر السيسي خلال افتتاحه بعض المشاريع في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد أن الاعتداء على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، كما أنه خطر مثلُ خطر الإرهاب وفق تعبيره.

وخيّر الرئيس المصري، بلغة غاضبة، المصريين بين أن يكون بلدهم بلد قانون أو أن يترك منصبه، وأضاف أن السلطات وفرت معدات هندسية كافية لإزالة كافة التعديات على الأراضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مخالفات البناء
تهديد
استغاثة

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاستلقاء داخل تابوت.. عقوبة لمخالفي قواعد مكافحة كورونا (فيديو وصور)
Thumbnail
بعد رد ماكرون.. رجل يوثق أيامه الأخيرة في بث مباشر وفيسبوك يتدخل (فيديو)
Thumbnail
شاهد: مئات الإيطاليين يحتجون ضد تدابير مكافحة كورونا
Thumbnail
"انزل 20 سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر في مصر
Thumbnail
"الشعب يدعو عليك".. رسائل حادة للسيسي من بسطاء المصريين (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. أكثر المذنبات إشعاعا يزور الأرض في ديسمبر
  2. شاهد: سعادة طفلة سورية تمكنت من السير بعد فقد ساقها
  3. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  4. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع
  5. شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية