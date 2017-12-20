الأربعاء 20 ديسمبر 2017 19:24
مواطنون من سيناء للجزيرة مباشر: الجيش هدم منازل أهالي مطلوبين أمنيا
استطاعت كاميرا "الجزيرة مباشر" اختراق الحصار الإعلامي الذي يفرضه النظام المصري على ما يحدث في شبه جزيرة سيناء.
وكشف مواطنون مقيمون في مدينة العريش عن قيام قوات الجيش بهدم منازل أهالي عدد من المطلوبين أمنيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف المواطنون أن قوات الجيش قامت بإخلاء المنازل من أصحابها بالقوة الجبرية، قبل أن تقوم بلدوزرات الجيش بهدم المنازل.
كما استطاعت كاميرا "الجزيرة مباشر" التقاط عدد من الصور لبعض المنازل المهدمة في شوارع العريش.
المصدر
الجزيرة مباشر
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