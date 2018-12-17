دوري أبطال أوربا
الاثنين 17 ديسمبر 2018 17:44

مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوربا

مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوربا
غيتي
أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الإثنين، عن مواجهات شرسة باصطدام عدد من أكبر الفرق في القارة في صراع البطولة الأهم.
التفاصيل:
  • يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق شالكه الألماني، وهو لقاء يبدو سهلا نسبيا للفريق الإنجليزي في ظل العروض الكبيرة التي يقدمها حتى الآن في مختلف البطولات.
  • يصطدم يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، وهو صدام كبير حيث إن الفريقين من الفرق التي تقدم أفضل أداء في جميع المسابقات ولن يكون الحسم سهلا في ظل المنافسة المتوقعة بينهما.
  • أما أقوى المواجهات ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو صدام حقيقي بين فريقين من العيار الثقيل وسيشهد قتالا كرويا كبيرا في لقائي الذهاب والإياب.
  • في لقاء صعب آخر، يصطدم بروسيا دورتموند الألماني متصدر (البوندسليغا) بفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في واحدة من المواجهات التي من الصعب تحديد من سيمر منها لربع النهائي لقوة الفريقين وتقارب المستوى.
  • سيكون برشلونة في مواجهة سهلة نسبيًا مع ليون الفرنسي، الذي يمتلك الفريق الإسباني أفضلية عليه في كل شيء أهمها امتلاكهم للأرجنتيني ليونيل ميسي.
  • في لقاء بين فريقين ليسا بالقوة الكبيرة، يواجه بورتو البرتغالي نظيره روما الإيطالي، في مواجهة متقاربة وإن كانت الأفضلية ستكون لروما.
  • أما أسهل المواجهات، ستكون لريال مدريد الإسباني مع أياكس أمستردام الهولندي، وسيكون لفرق الخبرات أثر كبير في هذه المواجهة، خاصة وأن الريال يلعب هذه البطولة وهو حامل اللقب لآخر نسختين.
  • أخيرًا، اللقاء الأقوى والأكثر جماهيرية، والذي يجمع بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، وهما فريقان مرشحان للقب، ويعد هذا الصدام من النوع الناري بين عملاقين في أوربا.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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دوري أبطال أوربا
كرة القدم
مانشستر سيتي الإنجليزي
ريال مدريد الإسباني
برشلونة الإسباني
ليفربول
توتنهام الإنجليزي
بايرن ميونيخ الألماني
باريس سان جرمان الفرنسي
روما الإيطالي
بورتو البرتغالي
ليون الفرنسي
أياكس أمستردام
يوفنتوس الإيطالي
شالكه

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