السبت 16 نوفمبر 2019 18:14
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة
أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية.
التفاصيل
- كان عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت قد وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة، نظمتها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت.
- اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
المصدر
الجزيرة مباشر