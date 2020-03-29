فيروس كورونا
الأحد 29 مارس 2020 19:55

مهندسة سعودية تضع خوذة رجل فضاء للوقاية من كورونا (فيديو)

تفاعل المغردون مع مقطع فيديو نشرته المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، ووضعت فيه خوذة رجل فضاء على رأسها ووجهها للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مشاعل في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تويتر إنه كان عليها أن تخرج، ولكن ليس لديها كمامة، لذا خطر في بالها أن تضع خوذة فضائية لحمايتها من الأمراض.

وأضافت مشاعل أن الخوذة التي وضعتها أصلية وتعود إلى الاتحاد السوفيتي.

وحظي المقطع بتفاعل واسع وحصد بأكثر من 700 ألف مشاهدة ونحو 10 آلاف إعجاب.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
مهندسة سعودية
خوذة فضاء

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطر تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Thumbnail
قطر ترحب بعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم وترفض تسييس أزمتهم
Thumbnail
فيروس كورونا: انفجار طائرة إغاثة طبية بالفلبين ومقتل جميع ركابها (فيديو)
Thumbnail
شاهد: كورونا يحول المدن العربية الصاخبة إلى شوارع مهجورة
Thumbnail
عمرها 17 شهرا: وفاة رضيعة مغربية أصيبت بفيروس "كورونا"

الأكثر قراءة

  1. قطر تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
  2. قطر ترحب بعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم وترفض تسييس أزمتهم
  3. فيروس كورونا: انفجار طائرة إغاثة طبية بالفلبين ومقتل جميع ركابها (فيديو)
  4. شاهد: كورونا يحول المدن العربية الصاخبة إلى شوارع مهجورة
  5. عمرها 17 شهرا: وفاة رضيعة مغربية أصيبت بفيروس "كورونا"