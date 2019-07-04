الخميس 4 يوليو 2019 19:22
مهرجان جدة يستضيف مغنية في حفل "للكبار فقط"
قالت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء إن نجمة أغاني الهيب هوب نيكي ميناج سوف تشارك في مهرجان جدة هذا الشهر، في خطوة أثارت جدلا واسعا بسبب ارتباط اسم ميناج بأغان وصفت بالفاضحة.
التفاصيل:
- أعلنت الجهات المنظمة في السعودية أن ميناج ستكون من أبرز الضيوف في مهرجان "موسم جدة" العالمي في 18 يوليو/تموز الجاري.
- أشار "موسم جدة" إلى أن ميناج ستكون نجمة المهرجان الذي سينطلق في 18 يوليو/تموز الحالي. وأن الفعالية ممنوعة على الأشخاص دون الـ 16 عاماً، وستقام على "ملعب الملك عبد الله الرياضي" في جدة، وستضم أيضاً ستيف أوكي وليام باين وغيرهما.
- المنظمون قالوا إن الحفل سيبث على مستوى العالم وسوف تغطيه قناة إم تي في الشهيرة للأغاني.
- تشتهر مغنية الراب، وهي من ترينيداد وتوباغو، بأدائها الجريء وملابسها الكاشفة، كما تتضمن الكثير من أغانيها ألفاظا نابية ومشاهد خارجة.
- تراوحت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي بين من الصدمة والانتقاد.
- عبرت سيدة سعودية في مقطع فيديو شهد انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملها بسبب حفل نيكي ميناج، متهمة السلطات المنظمة بالنفاق.
- السيدة السعودية أعربت عن اندهاشها من دعوة نيكي ميناج للغناء رغم أنها تشتهر بأغانيها الفاضحة، بينما تشترط على النساء اللائي سيحضرن الحفل ارتداء العباءة.
خلفية:
- على مدار الأعوام القليلة الماضية، ومع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، شهدت المملكة تغيرات اجتماعية هائلة، من بينها الصعود الملحوظ لهيئة الترفيه في مقابل تحجيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ظلت نافذة طوال عقود.
- نظمت المملكة خلال هذه الفترة عروضا فنية غير مسبوقة شارك فيها مغنون عالميون مثل ماريا كاري وإنريكي إغليسياس وغيرهما، كما نظمت عروضا للمصارعة والألعاب القتالية.
- شهدت هذه الفعاليات تخفيف الكثير من القيود الصارمة التي اشتهرت بها المملكة فيما يتعلق بملابس النساء والفصل بين الرجال والنساء.
- أصدر الملك سلمان مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو/حزيران 2018 بعد أن كانت السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارة، كما سمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم بعد سنوات طويلة من المنع.
المصدر
أسوشيتد برس
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