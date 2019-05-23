الخميس 23 مايو 2019 10:12
مهاتير محمد: لا سلام في العالم بدون حل القضية الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن إحلال السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية، محذرًا من مغبة اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.
ماليزيا مع فلسطين:
تصريحات مهاتير محمد جاءت خلال مأدبة إفطار أقامها رئيس الوزراء الماليزي، في العاصمة الإدارية للبلاد "بوتراجايا"، على شرف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل. وقد شدد على رفض بلاده لسياسات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
- أكد أن بلاده تشارك في عديد من الأنشطة المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم.
- الماليزيون يشاركون في عديد من الاحتجاجات والقوافل التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
- الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين كانت ولا تزال "السبب الرئيسي للإرهاب" في الشرق الأوسط.
- "الإرهاب والتشدد هما نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".
- على المجتمع الدولي القيام بواجباته حيال دفع "إسرائيل" نحو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة اللاجئين.
- الإفطار حضره المئات من الجالية الفلسطينية في ماليزيا، وعدد من الوزراء الماليزيين ووزراء وبرلمانيين من دول آسيوية مجاورة، بالإضافة لعدد من الفنانين الماليزيين وكبار الموظفين الحكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من سفراء الدول الصديقة.
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مباحثات مع مشعل:
رئيس الوزراء الماليزي، أجرى في بوتراجايا، محادثات مع مشعل، شملت سياسات "إسرائيل" في المنطقة والمحاولات الرامية لتغيير هوية القدس والهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة و"صفقة القرن".
ماذا قال مشعل للصحفيين:
- أعرب عن امتنانه من الدعم الذي يقدمه مهاتير محمد للقضية الفلسطينية، ومواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
- شدد على أن سياسات "إسرائيل" في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة، وطالب القادة والمسؤولين العرب برفض صفقة القرن التي يجمع الفلسطينيون على رفضها، كما طالبهم بمقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية.
- أشار إلى أن مهاتير محمد، أحد أكبر قادة العالم الإسلامي، قد يلعب دورًا فعالًا في وقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، دون مزيد من التوضيح.
- حذر من الصفقة الأمريكية للسلام والتي تدعى "صفقة القرن" إنها تسعى لإجهاض النضال الفلسطيني.
- شدد على ضرورة تركيز العالم الإسلامي والعالم بأسره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
- وزارة التعليم العالي الماليزي أعلنت عن تقديم 140 منحة للطلاب الفلسطينيين مقدمة من 12 جامعة ماليزية حكومية وخاصة، تسلمها رمزيًا مسلم عمران رئيس منظمة الثقافة الفلسطينية في ماليزيا.
صفقة القرن:
- "صفقة القرن" هي خطة للتسوية تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل".
- تعد "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًّا -رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
- الفلسطينيون قاطعوا جهود السلام الأمريكية بقيادة جاريد كوشنر صهر ترمب منذ أواخر العام 2017 حين قرر الرئيس ترمب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل مخالفًا سياسة أمريكية استمرت لعقود.
- كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات -المتوقفة من 2014- ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة مزعومة للكيان الإسرائيلي.
- ترمب بدأ كذلك بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
- تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشف أن خطة ترمب المعروفة إعلاميًّا باسم "صفقة القرن" لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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