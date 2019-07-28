الأحد 28 يوليو 2019 14:20
مهاتير محمد: ثلاث دول يمكنها استعادة النهضة الإسلامية
اقترح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد آلية تعاون ثلاثية، تضم تركيا وماليزيا وباكستان للنهوض بالحضارة الإسلامية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء الماليزي
- خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال مهاتير: عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة، التي كانت موجودة يومًا ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع باكستان.
- مهاتير الذي زار تركيا لمدة أربعة أيام، لفت إلى ما تواجهه الدول الإسلامية من تحديات عديدة.
- مهاتير: على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على دولة ما إن تحقق هذا الهدف، ونرى أن تركيا بلد مرشح في هذا الشأن.
مشاريع جديدة
- حسين باجسي الخبير في العلاقات الدولية، أشاد بمبادرة رئيس الوزراء الماليزي، بشأن آلية تعاون ثلاثية تهدف إلى استعادة النهضة الإسلامية، فيما شدد آخر على أهمية التقارب بين تركيا وماليزيا كقوتين تواجهان تحديات عديدة.
- باجسي، خبير العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة، قال: العالم الإسلامي بحاجة ماسة إلى نهضة.
- باجسي: سلط رئيس الوزراء مهاتير الضوء على ضرورة أن تقيم الدول الإسلامية مشاريع جديدة تجعل العالم الإسلامي متكاملًا وتنافسيًا في مجالات عديدة، في مقدمتها العلوم والتكنولوجيا والدفاع.
- باجسي: لدى الدول الثلاثة (تركيا وماليزيا وباكستان) قيمًا مشتركة، تتمثل في الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحافة الحرة.
- باجسي: بعض دول العالم الإسلامي تعيش نوعًا من الركود، رغم أن المواطنين يشعرون بالحرية نسبيًا.
- باجسي: يمكن أن نتطلع إلى تأسيس مملكة، على نسق المملكة المتحدة، بدلًا من الدول المتفرقة، فالحكومات تأتي وتذهب.
- باجسي: تركيا وماليزيا وباكستان سجلت مؤخرًا تقدمًا واضحًا مقارنة بالدول العربية.
- باجسي: من المثير للاهتمام أن رئيس الوزراء مهاتير لم يذكر أي دولة عربية.
مجموعة الثماني الإسلامية
- تركيا وباكستان وماليزيا من بين مؤسسي مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)، التي تسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية وتعزيز التعاون التجاري بين أعضائها.
- المجموعة ظهرت في 15 يونيو/حزيران 1997، باقتراح من رئيس الوزراء التركي آنذاك، نجم الدين أربكان، بهدف تأسيس مجموعة من ثماني دول إسلامية ذات اقتصادات ناشئة.
- المجموعة تضم كلًا من: تركيا، باكستان، ماليزيا، إيران، إندونيسيا، مصر، نيجيريا، بنغلاديش.
- تركيا تسلمت الرئاسة الدورية للمجموعة نهاية 2017، وتستمر لمدة عامين.
إخفاق
- بشأن إخفاق مجموعة D-8 في تحقيق أهدافها، ألقى باجسي باللوم على الكثير من الانقسامات والفساد والركود في العالم الإسلامي.
- ورأى أن الآلية (الثلاثية) الجديدة التي اقترحها مهاتير يمكن أن تجمع بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
ترحيب باكستاني
- وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قال في تغريدة عبر تويتر السبت، مرحبًا بمقترح مهاتير محمد، إن هذه المبادرة الثلاثية المهمة ستقطع شوطًا طويلًا في تعزيز الوحدة والتعاون والتنمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
المصدر
الأناضول
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