"من هند إلى بيروت: أنتم أهم".. طفلة مصرية تتبرع بكل مدخراتها للبنان
وتظهر الصور التي تم تداولها بشكل واسع الطفلة هند وهي تكتب على ورقة نقدية فئة 100 جنيه مصري (6.3 دولارًا)، وهي كل مدخراتها، وتهبها من أجل مساعدة ضحايا الانفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ أسبوع مخلفا عشرات القتلى، وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة.
وقالت شيماء شقيقة الطفلة هند التي نشرت صور أختها " كنت بجمع من البيت تبرعات لبيروت، فهند أختي (9 سنين) قالتلي هدفعلك 5 ج، وبعدين بالمحايلة وصلناهم لـ 20 وبعدين انهاردة عشان عارفة إني هروح بكرة ادفعهم في فوري وأنا رايحة الامتحان، لقيتها داخلة علي وأنا بذاكر وبتمدلي 100 جنية وبتقولي بَأسَف -مش عارفة على 100 ج ولا على بيروت- "كان نفسي أشتري مقوي أظافر، بس الناس والأطفال اللي في بيروت أولى".
وأضافت في منشور آخر "رغم إن هدفي كان بسيطا، إن موقف هند الطفولي يدفع أي حد للتبرع، وهدفي الثاني إننا نعلم أن أطفالنا يعرفون قضايا الوطن العربي".
ولاقت الصور رواجا كبيرا من قبل المواقع المصرية واللبنانية، معبرة عن امتنانها للطفلة ومعتبرة أن ما فعلته لفتة إنسانية.
طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم. 💔 pic.twitter.com/4IFXcqKXb4— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 9, 2020
واحتفى مغردون لبنانيون بما فعلته الطفلة هند وقالوا إنها تعبر عن موقف إنساني راقٍ، وكتب أحدهم ردا على رسالتها "من بيروت إلى هند: جراحي تضمّدها مشاعر العظماء من أمثالك، وليس الفاسدون الأنذال في بلدي. المئة جنيه تضخّ الحياة في شراييني بعدما حاولوا قتلي. ستبقى مصر أم الدنيا وسأبقى ست الدنيا، وستكونين حفيدتي، خالدةً في وجداني".
طفلة مصرية تتبرع للبنان بـ ١٠٠ جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها "من هند الى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتو اهم"❤️— 🇱🇧Chirine Abdallah 🇱🇧 (@chirineabdallah) August 9, 2020
يا حبيبتي الله يعوض عليكي اكتر ؛ انتي اشرف وانضف من المسؤولين يللي عنا
يخليلي قلبك#لبنان #بيروت #مصر pic.twitter.com/PH34JUSpqX
ويوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 من أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، وأضرارا في عدد كبير من المباني أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.
من #هند إلى بيروت: كنت عايزة اشتري حاجات كتير، بس أنتو أهم.— عبد السلام خلف (@abdsalamkhalaf) August 9, 2020
من #بيروت إلى هند: جراحي تضمّدها مشاعر العظماء من أمثالك، وليس الفاسدون الأنذال في بلدي. المية جنية تضخّ الحياة في شراييني بعدما حاولوا قتلي. ستبقى #مصر أم الدنيا وسأبقى ست الدنيا.. وستكونين حفيدتي، خالدةً في وجداني. pic.twitter.com/FzCRwJ81g6
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، والذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".
#هند حبيبتى حفيدتى كلمات رقيقة مثلك عبرت بصدق عن مشاعرنا جميعاً#بيروت ستبقين دوماً ست الدنيا حيث الجمال والإبداع— ALI SELEEM (@ALISELE92641253) August 9, 2020
وستنفضين عن ثوبك رماد الفساد والعنصرية البغيضة
وستعودين أبهى واجمل وأرقى مما يتوقعون
رغم محاولاتهم التى ستبوء بالفشل عاجلا غير آجل
هذه سنة الله فى خلقه لكل محنة منحه https://t.co/iVWT4Yy9FZ
هند اتبرعت بكل شي معها لبيروت ، و عنا مسؤولين اموالهن بتسكر ديون البلد— Rola Khalifeh 🌹 (@RolaKhalifeh) August 9, 2020
الله ياخدكن كيف عم تشحدوا علينا #بيروت https://t.co/bOZlTChJsa
طفلة مصرية تتبرع بـ ١٠٠ جنيه وكتبت عليها "من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس إنتوا محتاجينها انتو أهم " ❤️— Zeina ح Ayرد.. (@blackmirrorefil) August 9, 2020
يا قلبي ما احلاكِ كنتي خلييا معكِ عنا مليشيات بيشفطووا. كل الحب ♥️🙏#مصر pic.twitter.com/l1N2cWeezO
من بيروت الى هند الطفلة المصرية الجميلة شكرا لكي على تضامنك معنا❤❤❤❤ pic.twitter.com/mYAEOlCVCc— lebneni🇱🇧🇱🇧 (@W88Safi) August 9, 2020