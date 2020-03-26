فيروس كورونا
الخميس 26 مارس 2020 13:43

"من سيئ لأسوأ".. رولا محمود أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

الفنانة المصرية رولا محمود
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أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك أثناء وجودها في بريطانيا، مؤكدة أن حالتها الصحية "من سيئ إلى أسوأ".

وكتبت رولا في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وتابعت "للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد سيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

ثم أتبعتها بتغريدة أخرى كتبتها باللغة الإنجليزية، قالت فيها "لست بخير على الإطلاق. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ أنا أعيش في أوكسفوردشاير. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة".

وبذلك، تعتبر رولا أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا منذ تفشيه في العالم، وانهالت التعليقات المتفاعلة مع رولا من زملائها وجمهورها ووجهوا لها الدعم والنصائح.

ورولا محمود فنانة شابة شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل، أوان الورد أمام الفنانين يسرا وهشام عبدالحميد وكيد النسا مع فيفي عبده وسمية الخشاب.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية مثل معالى الوزير أمام النجم الراحل أحمد زكي، وفيلم الساحر أمام النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وهي فوضى مع منة شلبي والراحل خالد صالح.

المصدر
الجزيرة مباشر
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