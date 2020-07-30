السعودية والمغرب
الخميس 30 يوليو 2020 18:02

من المغرب إلى السعودية مشيا على الأقدام.. مدون يثير الإعجاب (فيديو)

ياسين غلام بدأ رحلته العجيبة منذ حوالي أربع سنوات وزار معظم دول قارة إفريقيا
ياسين غلام بدأ رحلته العجيبة منذ حوالي أربع سنوات وزار معظم دول قارة إفريقيا
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو للقاء بين الرحالة المغربي، ياسين غلام، الذي جاء إلى السعودية من المغرب مشيا على الأقدام بغية الحج، والمدون السعودي الشهير عبدالرحمن المطيري.

ونشر المطيري فيديو لقائه بغلام عبر حساباته في مواقع التواصل، حيث التقى به في مدينة أبها، وقال غلام إنه بدأ رحلته منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017، قاطعا المسافة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية، وينام في خيمة.

وعن رحلته العجيبة هذه يقول الرحالة المغربي إنه مر على 26 دولة في قارة أفريقيا، ووصل إلى السعودية قبل 7 أشهر، ومشى من مكة إلى المدينة على قدميه، وكان ينوي الحج هذا العام ولكن حل وباء كورونا فغير الخطط.

وأصر المطيري على تكريم غلام بعد أن قطع كل تلك المسافة، وقال إنه ضيف كل بيت بالسعودية وأضاف "شعور عظيم وفرحة أمه وهي في دولة المغرب وصلتنا وغمرتنا هنا بالسعودية". 

ويُظهر الفيديو كيف احتفى المدون السعودي الشهير بالرحالة المغربي، وقرر أحد أصدقاء المدون استضافته في كرفانه (سيارة عيش).

وياسين غلام هو رحالة مغربي معروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر عبر قناته في اليوتيوب مغامراته في الدول التي يزورها. 

وقبل أيام نشر فيديو يشرح فيه سبب عدم تمكنه من أداء فضيلة الركن الخامس من الإسلام، رغم كل الإجراءات التي قام بها، ورحلته الطويلة من المغرب إلى السعودية سيرا على الأقدام، إلا أن وباء كورونا منعه حيث كان قد قررت السعودية اقتصار الحج هذا العام على عد محدود من المقيمين على أراضيها.

وتفاعل الكثير من المغردين مع قصة الرحالة المغربي عبر وسم # ياسين_يوصل_ السعودية_مشي، حيث رحب به المغردون السعوديون في "بلده الثاني".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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مغربي
سيرا على الأقدام
السعودية
الحج

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