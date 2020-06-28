مصر
الأحد 28 يونيو 2020 15:54

من السماء إلى البئر.. طائرة ورقية تنهي حياة طفل في مصر

ربما يحب الأطفال الطائرات الورقية لأنها تمثل أحلامهم التي تكبر وتعلو مع أعمارهم
غيتي
لقى طفل مقيم بمدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر، مصرعه إثر سقوطه من فوق سطح منزله، في بئر مياه، خلال اللعب بطائرة ورقية.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الشرطة المحلية تلقت بلاغًا بسقوط الطفل حسام محمد برعي (12 عامًا)، من أعلى سطح المنزل في بيّارة عمقها حوالي 10 أمتار، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبيّنت التحريات أن الطفل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح منزله، خلال متابعته لطائرة ورقية أثناء اللعب بها، الأمر الذي أدى إلى سقوطه ووفاته على الفور.

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

والطائرة الورقية هي لعبة للأطفال والكبار تصنع من الخشب والخيوط، وتعتمد فكرتها على جسم انسيابي خفيف الوزن مربوط بخيط أو عدّة خيوط ليطير ضد اتجاه الريح.

وظلت هذه اللعبة حتى وقت قريب هي الأكثر رواجا وانتشارًا بين أطفال مصر وحواريها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

اقرأ أيضا

Thumbnail
ممر شرفي من مانشستر سيتي للاعبي ليفربول
Thumbnail
داود أوغلو: المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط محكوم عليها بالفشل (فيديو)
Thumbnail
الجيش التركي يحتفل بذكرى تأسيس قواته البرية (فيديو)
Thumbnail
خبير استراتيجي مصري: سنترك سد النهضة ينهار ثم نطالب إثيوبيا بالتعويض (فيديو)
Thumbnail
مصر.. خفض الإنفاق من الموازنة العامة بين 20 و50% بسبب كورونا

الأكثر قراءة

  1. من السماء إلى البئر.. طائرة ورقية تنهي حياة طفل في مصر
  2. ممر شرفي من مانشستر سيتي للاعبي ليفربول
  3. داود أوغلو: المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط محكوم عليها بالفشل (فيديو)
  4. الجيش التركي يحتفل بذكرى تأسيس قواته البرية (فيديو)
  5. خبير استراتيجي مصري: سنترك سد النهضة ينهار ثم نطالب إثيوبيا بالتعويض (فيديو)