من الترهيب للترغيب.. استراتيجية السيسي لتعديل الدستور

اتبع نظام السيسي عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن

تتسارع الخطى في مصر لإقرار التعديلات الدستورية التي ستكفل للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في سدة الحكم حتى عام 2034.

ومنذ الإعلان عن تلك التعديلات وحتى اليوم، اتبع نظام السيسي عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير تلك التعديلات في أسرع وقت ممكن.

ومن المقرر عرض التعديلات الدستورية على الجلسة العامة للبرلمان منتصف أبريل/ نيسان الجاري، بعد الانتهاء مما يسمى "جلسات الحوار الوطني"، وذلك لتقديم مقترحات التعديل في صيغتها النهائية في الجلسة العامة للتصويت عليها.

الترهيب

لجأ النظام أولا إلى أسلوب الترهيب، واتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد. منها:

تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 معتقلا معارضا.

تصفية عدد من المعارضين بحجة قيامهم بمقاومة قوات الأمن خلال اعتقالهم، وهي حجة يلجأ لها النظام دوما لتبرير تصفية المئات من المعارضين على مدار السنوات الماضية، وقد قدرت وكالة رويترز في تقرير لها أن النظام قام بتصفية 465 شخصا على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت قوات الأمن عن تصفية 6 أشخاص، وفي فبراير/ شباط، أعلن عن تصفية 8 آخرين، و8 في شبه جزيرة سيناء، فيما شهد شهر مارس/ آذار تصفية 7 أشخاص.

استمرت حملات الاعتقالات وسط النشطاء السياسيين والأفراد المستقلين، وكان منها مصر: اعتقال نشطاء 5 سياسيين لمشاركتهم في احتفالية بثورة 25 يناير.

استمر التنكيل بالمعتقلين ومنع الزيارات والرعاية الطبية عنهم، ما أدى إلى وفاة 6 معتقلين بسبب الإهمال الطبي خلال شهرين فقط، بحسب رصد منظمة "كوميتي فور جاستس".

تسريب صور ومقاطع صوتية ومرئية للحياة الخاصة لعدد من السياسيين الذين أعلنوا عن معارضتهم للتعديلات، مثل المخرج خالد يوسف والنائب هيثم الحريري، بهدف إعطاء رسالة للمعارضين بعدم تسامح النظام مع أي دعوات معارضة.

سياسة النظام لم تؤت أكلها بل جاءت بنتائج عكسية (رويترز)

من الترهيب إلى الترغيب

إلا أن سياسة النظام تلك لم تؤت أكلها، بل جاءت بنتائج عكسية، تمثلت في زيادة الغضب الشعبي بشكل عارم، خاصة أنها جاءت متزامنة مع أحداث أخرى، مثل:

الكشف عن ملابسات قضية إعدام الشباب التسعة الذين اتهموا بقتل النائب العام السابق هشام بركات، والتي اتضح أنها لم تحظ بالحد الأدنى من الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة.

حادث قطار رمسيس الذي أودى بحياة 22 شخصا، واسترجاع حديث السيسي الذي أعرب فيه عن رفضه تطوير السكك الحديدية وتفضيله توجيه الأموال المخصصة للتطوير إلى مشروعات أخرى أو وضعها في البنك والحصول منها على فوائد.

استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع ثبات الرواتب، الأمر الذي انعكس على تدهور الأحوال المعيشية لقطاعات من المصريين.

انعكست حالة الغضب تلك على مظاهرات متفرقة في القاهرة والمحافظات.

واجه النظام تلك المظاهرات بالقمع، وألقى القبض على ما يقرب من 200 شخص، إلا أنه تنبه إلى خطورة الاستمرار في السياسات المعتمدة على الترهيب فقط.

حادث قطار رمسيس أثار غضبا عارما عند المصريين

الترغيب

بدأ النظام يتبع سياسة الترغيب في محاولة لامتصاص غضب الشعب المصري، والخروج بأقل خسائر ممكنة في خطته لتمرير التعديلات الدستورية، وقد شملت تلك السياسة عدة إجراءات: