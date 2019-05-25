السبت 25 مايو 2019 23:55
من أين تستمد الأعاصير أسماءها؟
عند وقوع الأعاصير فإننا دائما ما نسمع الإشارة إليها بأسماء رجال أو نساء، فمن أين تستمد الأعاصير أسماءها؟ وهل هناك قواعد تحكم هذه التسمية؟
القصة:
- قبل خمسينيات القرن العشرين لم تكن هناك طريقة موحدة لتسمية الأعاصير.
- استخدم البعض أسماء القديسين، بينما استخدم آخرون خطوط الطول والعرض.
- في العام 1953 تغير كل ذلك عندما بدأت الولايات المتحدة استخدام أسماء الإناث للإشارة العواصف.
- بحلول العام 1979 استخدمت أسماء الإناث والذكور للإشارة إلى العواصف التي تقع في شمال المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك.
- تحتفظ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بقائمة تضم أسماء الأعاصير المحتمل وقوعها.
- تحصل العاصفة المدارية على اسم عندما تكون سرعة الرياح فيها أعلى من 39 ميلا (نحو 62.5 كيلومترا) في الساعة.
- بمجرد أن تصل العاصفة إلى رياح مستدامة تبلغ 74 ميلا (نحو 119 كيلومترا) في الساعة أو أعلى، فإنها تعتبر إعصارا، وتحتفظ بنفس الاسم الذي أطلق عليها عندما أصبحت عاصفة مدارية.
- هناك ست قوائم من الأسماء، كل منها يبدأ بحرف مختلف من حروف الأبجدية الإنجليزية، ويجري الانتقال من قائمة إلى أخرى كل ست سنوات.
- لا تتضمن قوائم أسماء العواصف الأحرف (Q-U-X-Y-Z)، ما يعني أن كل قائمة بها 21 اسما.
- في حالات نادرة حين يحدث أكثر من 21 إعصارا مداريا في عام واحد، تُعطى الأعاصير أسماء من الأبجدية اليونانية.
- تحذف من القائمة أسماء الأعاصير التي تتسبب في أضرار أو خسائر كبرى، أي أنه لن يكون هناك إعصار باسم كاترينا أو ساندي أو ماريا، لأن هذه الأعاصير أحدثت أضرارا بالغة.
- تتطابق قائمة هذا العام مع قائمة عام 2013، وهي السنة التي لم تحذف فيها أسماء أعاصير.
- يبدأ موسم الأعاصير لعام 2019 رسميا في الأول من يونيو/ حزيران.
- الأسماء الموجودة على قائمة الأعاصير لهذا العام هي: أندريا، باري، شانتال، دوريان، إيرين، فيرناند، غابرييل، هامبرتو، إيميلدا، جيري، كارين، لورينزو، ميليسا، نيستور، أولغا، بابلو، ريبيكا، سيباستيان، تانيا، فان، ويندي.
- يطلق لفظ "الإعصار" على العواصف التي تتكون فوق المحيط الأطلسي أو شرق المحيط الهادئ.
- العواصف التي تتكون في أماكن أخرى تسمى "أعاصير مدارية".
- تستخدم بعض الدول، مثل الفلبين، أسماء خاصة بها، مستمدة من ثقافتها الخاصة، كي تكون مألوفة بشكل أكبر لسكانها.
المصدر
موقع أكسيوس الأمريكي
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