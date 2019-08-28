الأربعاء 28 أغسطس 2019 17:49
من أجل بريكست.. بوريس جونسون يعلق أعمال البرلمان البريطاني
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه طلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر/ أيلول وحتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
التفاصيل:
- يهدف القرار إلى منع البرلمان من عرقلة خطط إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إذ سيعود البرلمان قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
- سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوربي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست.
- يتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المقرر، والذي أُرجئ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.
غضب المعارضين:
- أثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست، وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكن السماح بحدوث هذا".
- غرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر قائلا إن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا.. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد".
- كان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن قد دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوربي في الموعد المقرر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.
- وصف النائب عن حزب العمال ستفين دوتي، على موقع تويتر الأمر بأنه "غير دستوري وغير ديمقراطي ... ولم يحدث من قبل في التاريخ البريطاني".
- يُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
- العام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من 13 سبتمبر/أيلول وحتى 9 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد ستة أيام من انتهاء مؤتمرات الأحزاب.
المصدر
وكالات