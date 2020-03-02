"منهج البلاي ستيشن".. كيف يحفز "التلعيب" على التعليم؟
يطلق عليه مصطلح "Gamification" أو "التلعيب" المشتق من كلمة Gameأي "لعبة"، وهو انتقال اللعب إلى مجالات التعليم والصحة والإعلام والتدريب.
ربما يكون انتقال الألعاب الإلكترونية اتجاها حديثا في العملية التعليمية، ولكن استخدام اللعب في التعليم اتجاه قديم عبر التاريخ، لتوصيل المعلومات وتحديدا للأطفال.
ويواكب "التلعيب" ازدياد الاعتماد مؤخرا على المناهج الرقمية والكتب الإلكترونية ومصادر التعليم متعددة الوسائط، كما يستخدم كاتجاه تعليمي في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ولا يقتصر على التلاميذ والطلاب.
كما يغير مفهوم التعليم الذي يتمحور حول المعلم، إلى نموذج تعليمي جديد يتمحور حول الطالب "اللاعب" الذي يشارك في عدد من الأنشطة التعليمية أثناء رحلته للبحث عن المعرفة الممتعة.
وأكدت دراسة للباحثين وجيه ضاهر ونمر بياعة على تلاميذ مدرسة إعدادية فلسطينية على أن تعلم الرياضيات بواسطة الهاتف المحمول يوفر بيئة تعليمية غنية ومتنوعة، ويمكن التلاميذ من استكشاف علاقات رياضية في الظواهر الحياتية، اعتمادا على أنفسهم وبقليل من التدخل من قِبَل المعلمة.
كما أشارت ورقة علمية ورقة بالتعاون بين القمة العالمية للحكومات وشركة أكسفورد أناليتكا إلى أن الألعاب الإلكترونية تعد مستقبل التعليم، وأن فكرة استخدام الطالب لـ "أفاتار" أو شخصية افتراضية خاصة به يتيح له حرية التعبير الشخصي والإبداع، ويراكم إنجازاته الشخصية بطريقة تشاركية مع الطلبة الآخرين.
وأثبتت دراسات عديدة أن استخدام ألعاب الفيديو في التعليم يضع الطلاب في بيئة تعليمية ممتعة ويحفزهم على التحصيل والمشاركة الإيجابية، واستخدام أكثر من حاسة في التعليم (اللمس، البصر، السمع).
ويشير سكوت أوسترويل المدير الإبداعي في "إديوكيشن آركيد" (معهد ماساتشوسس للتكنولوجيا) إلى أن برنامج تطبيقات الألعاب الناجح يستخدم ما يطلق عليه اسم "حريات اللعب الأربع"؛ وهي:
- حرية الإخفاق: تسمح الألعاب بحدوث الأخطاء، دون وقوع عواقب كبيرة.
- حرية التجربة: تسمح الألعاب للاعبين باكتشاف استراتيجيات ومعلومات جديدة.
- حرية الحصول على هُويات مختلفة: تشجع الألعاب اللاعبين على رؤية المشكلات من وجهة نظر مختلفة.
- حرية بذل الجهد: تسمح الألعاب للاعبين بخوض مراحل من النشاط المكثف والركود النسبي.
ومن سلبيات استخدام تطبيقات الألعاب في العملية التعليمية استخدام الشاشات لوقت طويل، وتشتيت الانتباه أحيانا، واستغراق الطلاب في عملية اللعب إذا لم يصمم البرنامج التعليمي بطريقة تقنن اللعب وتقسمه لمستويات وتوقيتات زمنية.
وتطالب الدراسات العربية المؤسسات التعليمية الحكومية بإعداد مناهج تفاعلية تجمع بين التصميم الجذاب والإعداد العلمي وتراعي الخصوصية الثقافية العربية.
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