التطبيع مع إسرائيل
الجمعة 18 سبتمبر 2020 15:22

منها 3 في الشرق الأوسط.. البيت الأبيض: 5 دول على وشك التطبيع مع إسرائيل

الرئيس الأمريكي مع كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز
رويترز
أعلن البيت الأبيض، أن 5 دول أخرى على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ثلاث من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.
وأكد، في تصريح صحفي الجمعة، على أهمية تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.
ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترمب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة، ولم يخض في التفاصيل.
وتحدث ترمب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.
وبحسب رويترز، فإن أحد الاحتمالات هو سلطنة عمان، التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وتوقع ترمب في ذلك اليوم أن توافق السعودية في نهاية المطاف على اتفاق من هذا القبيل.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو دعا في أثناء لقائه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للاتصال هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضافت المجلة أن حمدوك، الذي يقود حكومة انتقالية في وضع متقلب، رفض العرض قائلا إن حكومته ليس لديها التفويض لاتخاذ قرار مهم كهذا.


الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي سياق آخر، قال ميدوز إن الرئيس دونالد ترمب لن يتوجه إلى نيويورك الثلاثاء المقبل لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية اجتماعا افتراضيا بسبب كورونا.
والثلاثاء الماضي، وقعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.
لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه "لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما". 

المصدر
وكالات
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