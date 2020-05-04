العراق
الاثنين 4 مايو 2020 15:28

منها سيارة فيراري.. رغد صدام حسين تتوعد بمقاضاة المستحوذين على أملاك عائلتها

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد
حذرت رغد، ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مَن استولوا على أملاك عائلتها، من المساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستقاضي جميع من استحوذوا على الأملاك الشخصية لعائلتها.

ونشرت رغد صدام حسين، أمس الأحد، عبر حسابها على تويتر، صورة سيارة فيراري حمراء تعود لعائلة صدام حسين.

والتقطت الصورة من برنامج مصور بثه موقع Motor المتخصص في أخبار السيارات، ويتحدث البرنامج عن سيارات عائلة الرئيس العراقي السابق، وبيعها خارج العراق.

وتفاعل عراقيون مع تغريدة ابنة صدام حسين، وتباينت آراؤهم بين مؤيد لحق إعادة الأملاك الخاصة بعائلتها، وبين متسائل عن كيفية حصول عائلة صدام على تلك الأملاك بالأساس.

وصدام حسين هو رابع رئيس في تاريخ العراق، حكم أكثر من عقدين طور الاقتصاد وحارب إيران وغزا الكويت وواجه الغرب في حربين، وأُعدم بعد الغزو الأمريكي للعراق يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، وأثار إعدامه موجة احتجاجات واسعة عربيا وعالميا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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