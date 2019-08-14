الأربعاء 14 أغسطس 2019 15:42
منفذ مجزرة المسجدين المسجون في نيوزيلندا ينشر رسالة بآرائه
أرسل "الإرهابي" المتهم بقتل 51 شخصًا في نيوزيلندا رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، ما دفع رئيسة الوزراء للقول إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط.
التفاصيل
- السفاح الأسترالي برينتون تارانت، الذي نفذ مجزرة في مسجدين بنيوزيلندا راح ضحيتها، أكثر من 51 مصليا بإرسال رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، ما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للقول إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط.
- صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) نشرت صورة للرسالة المؤلفة من ست صفحات المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند.
- الرسالة نشرت على موقع (4 تشان) الإلكتروني للصور المثير للجدل، وذُكر أنها رد على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان يقال إنه يعيش في روسيا.
'This can not happen again': PM and Minister condemn accused Christchurch shooter's letter https://t.co/IfFsviOLJv pic.twitter.com/k1lNkh96Fn— Newshub (@NewshubNZ) ١٤ أغسطس ٢٠١٩
ينبغي أن نكون مستعدين
- نُقل عن أرديرن قولها للصحفيين في توفالو، حيث تشارك في منتدى جزر المحيط الهادي، "أعتقد أن كل نيوزيلندي كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء القضبان".
- رئيسة وزراء نيوزيلندا: من الواضح أن هذا متهم لديه هدف محدد تمامًا في ذهنه فيما يتعلق بنشر آرائه، لذا كان ينبغي أن نكون مستعدين لذلك.
- يُسمح للسجناء بإرسال وتلقي رسائل ويمكن للمسؤولين بالسجن حجبها في ظروف معينة فقط.
- قالت إدارة الإصلاحيات في نيوزيلندا في بيان نقلته الصحيفة "أدخلنا تعديلات على إدارة بريد هذا السجين لضمان أن تكون إجراءاتنا القوية فعالة".
- قال موقع (نيوز هب) الإلكتروني إن آخر سطرين من الرسالة يمكن فهمهما على أنهما دعوة لحمل السلاح لكنه حجب ما كتب فيهما.
- تارانت، وهو أسترالي، كان دفع ببراءته من 92 تهمة تتعلق بالمذبحة التي ارتكبها في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم 15 مارس آذار، وسيحاكم في مايو/أيار 2020.
مجزرة المسجدين
- استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم الجمعة منتصف مارس/آذار الماضي، وأدى الاعتداء لمقتل أكثر من 50 مصليًا، وإصابة مثلهم.
- الهجوم الإرهابي، وصف بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا، ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور جريمة القتل الجماعي بأنها جريمة إرهابية.
- السلطات في نيوزيلندا أوقفت منفذ الهجوم الإرهابي الذي بث جريمته مباشرة على فيسبوك، وهو أسترالي يميني متطرف يدعى بيرنتون هاريسون تارانت.
- المتهم السفاح مثل أمام المحكمة لأول مرة في 23 مارس/آذار، ووُجهت إليه تهم بـ"القتل العمد".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز