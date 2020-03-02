فيروس كورونا المستجد
الاثنين 2 مارس 2020 13:06

منع المصريين من دخول الكويت وقطر يثير جدلًا واسعًا

يأتي قرار منع المصريين من دخول الكويت وقطر تجنّبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد
يأتي قرار منع المصريين من دخول الكويت وقطر تجنّبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد
مواقع التواصل
أثار قرارا السلطات الكويتية والقطرية منع المصريين من دخول أراضيها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول احتمالية تكتم السلطات المصرية عن إصابات بفيروس كورونا.

وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر قد أعلن، أمس الأحد، فرض قيود مؤقتة على دخول القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة خشية تفشي الفيروس.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية، الأحد، بأنها أوقفت جميع أنواع التأشيرات  للمصريين.

الخوف من انتقال الفيروس إلى الكويت وقطر وراء قرار المنع (مواقع التواصل)

 

وعبر مغردون عن استغرابهم من صمت الجهات المصرية الرسمية، والمتزامن مع قرارات دول عربية منعت المصريين من دخول أراضيها، ما يشي بامتلاك الحكومة المصرية معلومات عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر.

وقال مغردون قطريون إن القرار احترازيًا، وليس له علاقة بالخلافات السياسية، خاصة وأن مصر لم تعلن عن عدد الحالات المصابة لديها.

استعمال قناع الوجه في الأماكن العامة والمغلقة يقلل من فرص العدوى (مواقع التواصل)

 

وأضاف مغردون علقوا على القرارين الكويتي والقطري بأنهما نتيجة منطقية لتخبط الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
الكويت
قطر
فيروس كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
خسائركبيرة لأغنى 500 شخصية في العالم بسبب كورونا
Thumbnail
نمو نشاط المصانع في تركيا للشهرالثاني على التوالي

الأكثر قراءة

  1. خسائركبيرة لأغنى 500 شخصية في العالم بسبب كورونا
  2. نمو نشاط المصانع في تركيا للشهرالثاني على التوالي
  3. منع المصريين من دخول الكويت وقطر يثير جدلًا واسعًا
  4. خسائر فادحة لشركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب كورونا
  5. كورونا يصعق النشاط الصناعي ويضرب مبيعات السيارات