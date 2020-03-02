منع المصريين من دخول الكويت وقطر يثير جدلًا واسعًا
وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر قد أعلن، أمس الأحد، فرض قيود مؤقتة على دخول القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة خشية تفشي الفيروس.
فرضت دولة قطر قيوداً مؤقتة على دخول أراضيها لجميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية عن طريق نقاط وسيطة، وذلك في إطار تدابير الصحة العامة اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ٢٠١٩).— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 1, 2020
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية، الأحد، بأنها أوقفت جميع أنواع التأشيرات للمصريين.
عاجل - مصدر أمني لـ«القبس»: وقف جميع أنواع #التأشيرات للمصريين— القبس الإلكتروني (@alqabas) March 1, 2020
• ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة #فيروس_كورونا
• 8 دول مشمولة بالقرار.. بينها إيران و #مصر والعراق
• القرار يشمل وقف إصدار #الزيارات بأنواعها والالتحاق بعائل.. وفيزا العمل#الكويت#كوروناhttps://t.co/r2zSKvBLa2
وعبر مغردون عن استغرابهم من صمت الجهات المصرية الرسمية، والمتزامن مع قرارات دول عربية منعت المصريين من دخول أراضيها، ما يشي بامتلاك الحكومة المصرية معلومات عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر.
السعوديه - الكويت - قطر— Ahmed hussien salama (@Fox_zamalek) March 1, 2020
وقف دخول المصريين لاراضيها بسبب فيروس كورونا
وتيجي وزاره الصحه تقول مفيش اي حالات في مصر حاجه تقرف اقسم بالله
ومتقفلوش القوس لحد لما ننعزل عن العالم كله 😓
الكويت و قطر منعوا دخول المصريين— Elzieny (@ibrahimelzieny) March 1, 2020
العالم كله بيتعامل مع مصر ان فيها كورونا معادا مصر نفسها مش شايفه او مش عارفه
دوله قطر تمنع دخول المصريين من دخول البلاد حتى حاملي الإقامة والقادمين من أي دوله .— صلاح الشمري (@salah_sj44) March 1, 2020
القرار ليس سياسي
بل مخاوف بسبب فيروس #كورونا
خصوصاً وان مصر لم تعلن عن عدد حالات الفيروس لديها ..
وقال مغردون قطريون إن القرار احترازيًا، وليس له علاقة بالخلافات السياسية، خاصة وأن مصر لم تعلن عن عدد الحالات المصابة لديها.
توضيح .. مهم pic.twitter.com/1P6RzWRVy8— حسن الساعي (@Hassan_alsai) March 1, 2020
عقبال ماتفرض قيود مؤقتة أيضا على مواطنين الصين وكوريا الجنوبية وايران وتايلندا وايطاليا واليابان 😉 وتعليق رحلات طيران القطرية لهذه الدول الموبؤة فعليا بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية 👌🏻— . (@fahadmubarak27) March 1, 2020
وأضاف مغردون علقوا على القرارين الكويتي والقطري بأنهما نتيجة منطقية لتخبط الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة.
قرار بعض الدول بمنع دخول المصريين هو نتيجة منطقية للتخبط الحكومي في معالجة الأزمة .. التقارير الرسمية تقول كله في السليم ومعندناش والعالم كله بيطلع من وراك حالات، ده معناه إن محدش هيثق بكلامك والنتيجة هي؟— أحمد ماهر العكيدي (@3kaidy) March 1, 2020
.. الباب اللي ييجي منه الريح، سده واستريح امبارح الكويت والنهارده قطر!
عرفتوا لية العالم منع دخول المصريين— magdy hemdan (الشهيرب جمال حمدان) (@magdy_mousaa) March 1, 2020
بكرة نكتشف اعداد أكثر وربما هناك حالات وفاة
كالمتداول علي الفيسبوك pic.twitter.com/ufBPS67FjV
#الكويت تمنع اصدار التأشيرات و #قطر تحظر دخول المصريين بسبب #الكورونا واحنا بننفي حتى الان ان عندنا مشكلة رغم تصريحات فرنسا وكند— Amr Tawfik (@AmrTwfiek) March 1, 2020
يا ترى نظام سامسونج هيقول الحقيقة