ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الجمعة 29 سبتمبر 2017 00:11

منظمة روهينغية: مقتل قرابة 7 آلاف مسلم خلال شهر

لاجئون من الروهينغيا
رويترز
قال رئيس منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية"، نور الإسلام عمر حمزة، إن ما يقرب من 7 آلاف مسلم قتلوا خلال الثلاثين يومًا الماضية".

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته الرابطة الدولية الإعلامية في العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وأضاف: "لإخفاء مجازرهم يقدمون إما على حرق جثث القتلى أو إلقائها في النهر، وبهذه الوسائل يحاولون عدم ترك أي بصمات ورائهم".

وأشار إلى تعرض غالبية قرى الروهينغيا في إقليم "أراكان" لهجمات ونهب وحرق ودمار على يد الجيش والميليشيات البوذية المتطرفة.

وانتقد صمت العالم حيال ما يجري، قائلا: "حرقوا ونهبوا ودمروا معظم قرانا والعالم اكتفى بالمشاهدة".

وشدد على وجوب تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها، بغية إيجاد حل دائم لمسلمي الروهنغيا.

وأضاف: "لا يمكننا التنفس ونتعرض للقتل، نساؤنا تُغتصب، وتستهدفنا المذابح منذ 10 سنوات بسبب مقترحات حل مؤقتة. نريد حلا دائما وحياة ومنطقة آمنتين، لا نريد الموت".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين من الإقليم.

المصدر
الأناضول
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