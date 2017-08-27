منظمة حقوقية: حصار قطر انتهاك للميثاق الدولي لحقوق الإنسان

كشفت منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان نتائج زيارة وفدها إلى قطر للاطلاع على تداعيات الحصار السلبية على حياة المواطنين والمقيمين.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية إن حصار قطر يمثل انتهاكا للميثاق الدولي لحقوق الإنسان واعتداء على حرية التعبير والإعلام وحرية التنقل والحق في العمل وعلى حرية العبادة أيضا.

وأضافت المنظمة أن الحصار الذي فرضته الدول الأربع وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فقرته الثانية على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل والعيش المشترك.

وقالت المنظمة إنها أوفدت بعثة دولية إلى قطر عقب فرض الحصار في 5 يونيو/حزيران الماضي، وعقد هذه البعثة أكثر من 50 لقاء مع ضحايا ومتضررين من الحصار.

وذكرت المنظمة أن "مطلب إغلاق قناة الجزيرة الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى يثير القلق ونُقدر أنه انتهاك لسيادة الدولة، ويشكل خرقا سافرا للحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الرأي المنصوص عليهما في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وعلى صعيد الحج، قالت المنظمة إن " إقدام المملكة السعودية على التضييق على الحجاج بفرض مجموعة من الشروط التعجيزية للدولة وللحجاج يعتبر اعتداءً على حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الدين والمعتقد، وخرقا للعديد من مواد القانون الدولي أهمها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".