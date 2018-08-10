الجمعة 10 أغسطس 2018 18:41
منظمة حقوقية تلتف على حجب موقعها وتعيد تشغليه في مصر
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة الجمعة أنها قررت "الالتفاف على الرقابة" وإعادة تشغيل موقعها الإلكتروني في مصر بعد أن تم حجبه لمدة عام.
مواقع محجوبة في مصر:
- نددت "مراسلون بلا حدود" بما وصفه بالسجن المعنوي للصحفيين.
- المنظمة قررت الالتفاف على الرقابة بإعادة تشغيل موقعها الإلكتروني.
- بين المواقع التي حجبت في مصر مواقع إعلامية محلية أو دولية مستقلة قريبة من المعارضة.
- حجب السلطات المصرية أكثر من 500 موقع إعلامي او تابع لمنظمات غير حكومية بحسب جمعية حرية الفكر والتعبير، ومقرها القاهرة.
- تدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام انتهاك حرية التعبير في عهد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- دعت مراسلون بلا حدود "الديموقراطيات إلى إدانة نموذج الشبكة الإلكترونية المغلقة الخاضعة لرقابة النظام المصري".
- تندرج مبادرة المنظمة في إطار عمليتها "كولاتيرال فريدوم" التي تسمح بالالتفاف على الرقابة عبر اللجوء إلى تقنية محددة.
- تلجأ عدة مواقع مصرية أيضا إلى وسائل تقنية مختلفة للالتفاف على الحجب.
- لم تعترف السلطات بمسؤوليتها عن الحجب كما أنها لم تنف ذلك.
- في يوليو/ تموز صوت البرلمان المصري على قانون يعزز رقابة الدولة على مواقع الانترنت.
- القانون يعزز الرقابة على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- السلطات المصرية تقول إنها تهدف إلى التصدي "للأخبار الكاذبة" التي تلحق أضرارا بالمصالح الوطنية على حد قولها.
- تحتل مصر المرتبة 161 من أصل 180 دولة، في ترتيب مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة للعام 2018.
المصدر
فرانس برس
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