الأزمة الخليجية
الثلاثاء 1 أغسطس 2017 16:48

منظمة حقوقية ترفض تسييس الحج

دعت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" إلى الامتناع عن تسييس الحج والعبادات في ظل الإجراءات السعودية تجاه القطريين بما يؤثر مباشرةً في حرية أدائِهم شعائرَهم الدينيةَ في المملكة.

وأشار بيان صحفي من المنظمة ومقرها فيينا إلى أن الإجراءات السعودية تؤدي إلى تسييس الفريضة الأولى للمسلمين واستغلال وجود المشاعر في أراضيها لحاجات سياسية.

ونبهت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد أكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز.

كما أبرزت مخالفة الإجراءات المتبعة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع السعودية، ودعوتها إلى الكفّ عن استغلال الحاجات الدينية في أغراض سياسية.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الأزمة الخليجية
حصار قطر
الحج
السعودية
منظمة حقوقية

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