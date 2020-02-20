منظمة حقوقية: السعودية ترفض إعادة جثمان مصري أعدمته قبل شهر
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن السلطات السعودية أعدمت المواطن معمر القذافي محمد ناجي محمد الفناوي، تعزيرًا بتهمة تهريب حبوب "الإمفيتامين" المحظورة.
وأفادت المنظمة أن "شروط العدالة انعدمت خلال فترة الاعتقال والمحاكمة"، مشيرة إلى أن الفناوي أبلغ عائلته في اتصال سابق بأنه حمل وزر التهمة ولم يكن على معرفة بأن شاحنته التي يعمل بها تحتوي على مواد مخدرة.
وأكدت المنظمة أن الفناوي لم يحصل على حقه في الدفاع عن النفس ولم يتم تعيين محامٍ له، وخلال جلسات المحاكمة قال إنه أُجبر تحت الإكراه على "التبصيم" على ورقة لم يعرف محتواها.
واعتبرت المنظمة الحكم الصادر بحق المواطن المصري " تجاوزًا قانونيًا صارخًا" وأن تنفيذ حكم الإعدام بحقه هو "انتهاك للقانون"، وطالبت بضرورة تسليم جثمان الضحية إلى العائلة لضمان حقهم في دفنه.
ونفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 84 شخصًا خلال 2019 بينهم 6 من الجنسية المصرية، وفق المنظمة الحقوقية.
تقرير | #السعودية تقتل مواطنا مصريّا بتهم غير جسيمة بعد محاكمة غير عادلة، وتتجاهل طلب العائلة بإعادة الجثمان#معمر_القذافي_القناويhttps://t.co/QbHoEJSmdO pic.twitter.com/a5xGFtc02l— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) February 19, 2020