مصر والسعودية
الخميس 20 فبراير 2020 00:20

منظمة حقوقية: السعودية ترفض إعادة جثمان مصري أعدمته قبل شهر

معمر القذافي محمد ناجي محمد الفناوي
المواطن المصري، معمر القذافي محمد ناجي محمد الفناوي
قالت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية أعدمت مواطنًا مصريًا، في منتصف يناير الماضي، وتتجاهل طلب عائلته بإعادة جثمانه.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن السلطات السعودية أعدمت المواطن معمر القذافي محمد ناجي محمد الفناوي، تعزيرًا بتهمة تهريب حبوب "الإمفيتامين" المحظورة.

وأفادت المنظمة أن "شروط العدالة انعدمت خلال فترة الاعتقال والمحاكمة"، مشيرة إلى أن الفناوي أبلغ عائلته في اتصال سابق بأنه حمل وزر التهمة ولم يكن على معرفة بأن شاحنته التي يعمل بها تحتوي على مواد مخدرة.

وأكدت المنظمة أن الفناوي لم يحصل على حقه في الدفاع عن النفس ولم يتم تعيين محامٍ له، وخلال جلسات المحاكمة قال إنه أُجبر تحت الإكراه على "التبصيم" على ورقة لم يعرف محتواها.

واعتبرت المنظمة الحكم الصادر بحق المواطن المصري " تجاوزًا قانونيًا صارخًا" وأن تنفيذ حكم الإعدام بحقه هو "انتهاك للقانون"، وطالبت بضرورة تسليم جثمان الضحية إلى العائلة لضمان حقهم في دفنه.

ونفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 84 شخصًا خلال 2019 بينهم 6 من الجنسية المصرية، وفق المنظمة الحقوقية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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