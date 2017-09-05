ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 08:51

منظمة حقوقية: الاضطهاد يتزايد ضد المسلمين في ميانمار

مسلمو الروهينغيا يفرون من أعمال القتل في راخين بميانمار
مسلمو الروهينغيا يفرون من أعمال القتل في راخين بميانمار
غيتي
قالت منظمة حقوقية في ميانمار إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية.

وأدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة إلى فرار قرابة 90 ألفا من الروهينغيا المسلمين.

وقالت شبكة "بورما المستقلة لحقوق الإنسان" إن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

وأضافت المنظمة في تقرير "أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية".

ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ مارس آذار 2016.

ولم يصدر أي رد فوري من حكومة ميانمار على التقرير.

وتنفي السلطات أي تمييز وتقول إن قوات الأمن في ولاية راخين تشن حملة مشروعة ضد "إرهابيين".

ويقول التقرير إن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها "مناطق الدخول فيها ممنوع " للمسلمين وذلك بدعم من السلطات.

وفي ولاية راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينغيا والتي اقتصرت على اتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.

وفر عشرات الآلاف من الروهينغيا إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 أغسطس/ آب عندما اندلعت أعمال العنف والقتل بحق أقلية الروهينغيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مسلمو الروهينغيا
ميانمار
اضطهاد المسلمين

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: 200 شخص يشاركون في إنقاذ طفل سقط داخل بئر
Thumbnail
شاهد: قدرات القنبلة الهيدروجينية التي اختبرتها كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم