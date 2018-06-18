صحة
الاثنين 18 يونيو 2018 20:24

منظمة الصحة تعتبر إدمان ألعاب الفيديو اضطرابا للصحة العقلية

رويترز
ضمت منظمة الصحة العالمية إدمان هذه الألعاب إلى اضطرابات الصحة العقلية، ما يعزز المخاوف التي تدعو العديد من الآباء إلى تقليل مكوث أولادهم أمام شاشات الألعاب الالكترونية.

ووصف "التصنيف الدولي للأمراض" الذي تعده منظمة الصحة العالمية، ويعد مرجعية للأمراض المعترف بها، إدمان ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية بأنه "نمط من اللعب المستمر أو المتكرر" يصبح مفرطا جدا لدرجة أن تكون "له الأسبقية على غيره من اهتمامات الحياة".

وقال شيخار ساكسينا، مدير إدارة الصحة النفسية وإساءة استعمال المواد في منظمة الصحة العالمية، إن بعض أسوأ الحالات التي شوهدت في الأبحاث العالمية كانت تتعلق بالأشخاص الذين يماسون تلك الألعاب لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم ويمتنعون عن النوم أو تناول الوجبات أو العمل أو الدراسة وغيرها من الأنشطة اليومية.

وشدد على أن أقلية صغيرة فقط من الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرقمية وألعاب الفيديو يمكن أن يمثلوا مشكلة، لكنه قال إن رصد علامات الإنذار المبكر قد يساعد في الوقاية من ذلك.

وردا على قرار ضم إدمان الألعاب إلى قائمة اضطرابات الصحة العقلية قال "ائتلاف ألعاب الفيديو"، وهو جماعة ضغط داعمة للقطاع، إن منتجاته "يستمتع بها بشكل آمن ومعتدل أكثر من ملياري شخص في أنحاء العالم" عبر مختلف الأجهزة والمنصات.

وأضاف أن "القيمة التعليمية والعلاجية والترفيهية" للألعاب مؤكدة ومعترف بها على نطاق واسع وحث منظمة الصحة العالمية على إعادة النظر في وجهة نظرها.

المصدر
رويترز
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منظمة الصحة العالمية
أطفال
صحة عقلية
اضطرابات
ألعاب فيديو
ألعاب إلكترونية

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