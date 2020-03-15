منظمة الصحة العالمية تستثمر رقصة للتوعية بفيروس كورونا
ونشرت المنظمة، أمس، صورة بوغبا عبر حسابها على موقع التواصل "إنستغرام"، أرشدت فيها إلى الطريقة السليمة للعطس عبر رقصة بوغبا "داب"، الذي اشتهر بها بوغبا عالميًا من إحدى مبارياته.
وظهر بوغبا في الصورة واضعًا مرفق يده على فمه، مع بعض الإرشادات لمواجهة كورونا مثل: "داب عندما تكح"، و"داب عندما تعطس".
ونشر اللاعب صورته عبر حسابه على إنستغرام أيضًا، ناصحًا متابعيه أن يتبعوا طريقته عند العطس، معلقًا: "داب للتغلب على كورونا".
#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19
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وقبل منظمة الصحة العالمية، استعمل أحد مدرسي مادة الرياضيات رقصة بوغبا نفسها لغرضٍ آخر، وذلك لتطبيق نظرية فيثاغورس الشهيرة في الرياضيات.
ووضع هذا المُعلِّم صورة الرقصة في إحدى مسائل الخاصة الرياضيات، مضيفًا إليها سؤال "هل تعد هذه داب كاملة؟ " ونشر بوغبا مع الصورة على حسابه، وأبدى سعادته لاستعمال رقصته في الفصول الدراسية.
Quand mes potes m'aident à préparer un contrôle pour les 4èmes. pic.twitter.com/meKPjYPrbX— Claire (@maismdame) November 13, 2016
Quand mes potes m'aident à préparer un contrôle pour les 4èmes. pic.twitter.com/meKPjYPrbX— Claire (@maismdame) November 13, 2016
يذكر أن عددًا من المشاهير قد نشروا مقاطع فيديو وصورًا على مواقع التواصل، أرشدوا خلالها متابعيهم إلى بعض الطرق المهمة لتقليل التعرض للعدوى.
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