منوعات
الأحد 15 مارس 2020 18:24

منظمة الصحة العالمية تستثمر رقصة للتوعية بفيروس كورونا

اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، نجم خط وسط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي
اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، نجم خط وسط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي
رويترز-أرشيفية
استعانت منظمة الصحة العالمية بصورة لاحتفال لاعب كرة القدم الفرنسي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا لنشر التوعية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت المنظمة، أمس، صورة بوغبا عبر حسابها على موقع التواصل "إنستغرام"، أرشدت فيها إلى الطريقة السليمة للعطس عبر رقصة بوغبا "داب"، الذي اشتهر بها بوغبا عالميًا من إحدى مبارياته.

وظهر بوغبا في الصورة واضعًا مرفق يده على فمه، مع بعض الإرشادات لمواجهة كورونا مثل: "داب عندما تكح"، و"داب عندما تعطس".

ونشر اللاعب صورته عبر حسابه على إنستغرام أيضًا، ناصحًا متابعيه أن يتبعوا طريقته عند العطس، معلقًا: "داب للتغلب على كورونا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on

وقبل منظمة الصحة العالمية، استعمل أحد مدرسي مادة الرياضيات رقصة بوغبا نفسها لغرضٍ آخر، وذلك لتطبيق نظرية فيثاغورس الشهيرة في الرياضيات.

ووضع هذا المُعلِّم صورة الرقصة في إحدى مسائل الخاصة الرياضيات، مضيفًا إليها سؤال "هل تعد هذه داب كاملة؟ " ونشر بوغبا مع الصورة على حسابه، وأبدى سعادته لاستعمال رقصته في الفصول الدراسية.

يذكر أن عددًا من المشاهير قد نشروا مقاطع فيديو وصورًا على مواقع التواصل، أرشدوا خلالها متابعيهم إلى بعض الطرق المهمة لتقليل التعرض للعدوى.

اقرأ أيضًا: شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا

اقرأ أيضًا: رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا مجانا

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ما الآثار التي تتركها الأوبئة الكبرى في المجتمعات؟
Thumbnail
شاهد: السعودية تمنع دخول سفينة سودانية تحمل سعوديين ومقيمين بسبب كورونا
Thumbnail
قرارات إغلاق وعزل ذاتي وحظر دخول على مستوى العالم لمكافحة كورونا
Thumbnail
بسبب كورونا: مصر تؤجل كافة الدعاوى القضائية لأسبوعين
Thumbnail
شاهد: كيف تمكنت الصين من الحد من تفشي كورونا؟

الأكثر قراءة

  1. ما الآثار التي تتركها الأوبئة الكبرى في المجتمعات؟
  2. شاهد: السعودية تمنع دخول سفينة سودانية تحمل سعوديين ومقيمين بسبب كورونا
  3. قرارات إغلاق وعزل ذاتي وحظر دخول على مستوى العالم لمكافحة كورونا
  4. بسبب كورونا: مصر تؤجل كافة الدعاوى القضائية لأسبوعين
  5. منظمة الصحة العالمية تستثمر رقصة للتوعية بفيروس كورونا