الخميس 18 يوليو 2019 15:31
منظمة التحرير الفلسطينية: نرفض محاولات توطين اللاجئين بكافة أشكالها
رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبوهولي محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على رفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.
طالب أبوهولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، لبنان بتطبيق القوانين اللبنانية بطريقة تراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني.
جاءت أقوال أبوهولي في ختام مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
أبرز تصريحات أبو هولي
- قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.
- رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948.
- ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
أبرز توصيات المؤتمر
- مراعاة القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية في 6 يونيو/حزيران 2019 المتعلق( بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان) لجهة عدم إدراج العمالة الفلسطينية ضمن التصنيفات للعمالة الأجنبية غير النظامية.
- ضرورة تعاطي الحكومة اللبنانية مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية أقرها تعديل قانون العمل الصادر في 2010.
- إدانة حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها "الأونروا"، خاصة من الإدارة الأمريكية والتي تتزامن مع اقتراب تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
- إدانة محاولات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إنهاء وجود "الأونروا" بإغلاق كافة مراكز الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم شعفاط وإعادة تعريف ذلك المخيم كضاحية من ضواحي القدس المحتلة تابعة لبلدية الاحتلال.
- طالب الدول المانحة بالوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات "الأونروا" والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج "الأونروا".
- أدان المؤتمر مشاركة السفير الأمريكي لدى إسرائيل والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط في 30/6/2019 بمراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
- دعا الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- رفض محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك.
المصدر
الجزيرة مباشر
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