الأحد 26 مايو 2019 21:35
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو العرب لمقاطعة مؤتمر المنامة
دعت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان الدول العربية التي قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين الشهر المقبل إلى مراجعة موقفها.
دعوة منظمة التحرير جاءت في بيان صدر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد اجتماع لها في رام الله الأحد.
أهم ما جاء في البيان:
- المنظمة دعت جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس ) 2018 ، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
- الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر (السلام من أجل الازدهار) هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي.
- التطبيق السياسي للخطة بدأ من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
- المنظمة أكدت معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر، وأنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.
- المنظمة دعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر.
- المنظمة "تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراض عربية وفلسطينية".
خلفية:
- البيت الأبيض سيطرح الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترمب بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في مؤتمر البحرين أواخر يونيو/ حزيران المقبل.
- سبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس معارضتها للمؤتمر، وانتقد مسؤولو السلطة البحرين لموافقتها على استضافة المؤتمر ودعوا لمقاطعته.
- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعت أيضا إلى مقاطعة عربية للمؤتمر، كما رفض العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين رفضوا دعوات وجهت لهم للمشاركة.
- أعلنت كل من السعودية والامارات مشاركتهما في مؤتمر المنامة، وقالت قطر إن التنمية الاقتصادية اللازمة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن تتحقق دون "حلول سياسية عادلة" مقبولة للفلسطينيين، بينما لم تعلن دول أخرى موقفها من المشاركة أو عدمها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات