الأزمة الخليجية
الجمعة 4 أغسطس 2017 19:58

منظمة التجارة تؤكد تسلمها شكوى قطر ضد دول الحصار

غيتي-أرشيف
قالت منظمة التجارة العالمية إنها تسلمت من قطر شكوى من السعودية والإمارات والبحرين بسبب قرار الدول الثلاث حصارها اقتصاديا ودبلوماسيا.

وذكرت المنظمة أن قطر طلبت منها عقد مشاورات لتسوية النزاع مع الإمارات والبحرين والسعودية بشأن الإجراءات التي تبنتها الدول الثلاث، والتي حدت من حركة السلع والخدمات في قطر، وكذلك المعاملات التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.

واتهمت قطر في شكواها الدول الثلاث بتبني إجراءات تمثل محاولات قسرية لفرض عزلة اقتصادية.

وبتقدم قطر رسميا بطلب إجراء مشاورات مع الدول الثلاث - وهي الخطوة الأولى في أي نزاع تجاري - فإنها تعطي تلك الدول مهلة ستين يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أعلنت في 18 من يوليو/تموز الماضي أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في قطر ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.

وكانت الدول الخليجية الثلاث - إضافة إلى مصر - فرضت في 5 من يونيو/حزيران 2017 حصارا اقتصاديا ودبلوماسيا على قطر، مع فرض حصار بري عليها وإغلاق للمجالات الجوية والبحرية أمامها.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الأزمة الخليجية
حصار قطر
منظمة التجارة العالمية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: موجة حر شديدة تجتاح إيطاليا ووفاة شخصين
Thumbnail
مساعد سابق لنتنياهو يتحول إلى شاهد إثبات في قضيتي رشوة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا