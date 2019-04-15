منظمة إسرائيلية تكشف كيف أعدم مستوطنان شابا في نابلس بلا مبرر

أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون ليست "استثناءات" وإنما هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به "إسرائيل"، وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته، والنتيجة البعيدة المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد والمزيد من الأراضي من أيدي الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وهو الأمر الذي يسهل على الاحتلال السيطرة على الضفة ومواردها.