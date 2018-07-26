منظمة "أنقذوا الأطفال": الكوليرا تهدد مدينة الحديدة اليمنية

حذرت مؤسسة" أنقذوا الأطفال" البريطانية من انتشار الكوليرا باليمن، مالم يتم التحرك بشكل عاجل للحفاظ على حياة آلاف الأشخاص.

وذكرت المؤسسة الإغاثية البريطانية في بيان صدر الخميس أن المؤسسة يساورها قلق بالغ تجاه تحول مدينة وميناء الحديدة باليمن إلى "منطقة محاصرة " بعد أن حقق التحالف السعودي الاماراتي تقدما على الأرض حول مناطق جنوب الحديدة، وهو تطور يمكن أن يقطع كافة الطرق التي تربط مدينة الحديدة وميناءها وسكانها ببقية أجزاء اليمن.

وحذرت المنظمة من أن الظروف أصبحت مثالية لانتشار وباء الكوليرا بسرعة خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، حيث تم تسجيل 3 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا في عموم البلاد خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز الجاري، وهو أعلي معدل تم تسجيله طوال عام 2018 الجاري، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن مدينة الحديدة تعاني أصلا من ندرة المياه النظيفة الصالحة للشرب، كما تم تخريب الامدادات الشحيحة التي تصل للمدينة لدى بدء الهجوم الذي تقوده السعودية والإمارات منذ يونيو/حزيران الماضي لإخضاع المدينة، موضحا أن القتال من جميع الأطراف أدى إلى تدمير أنابيب المياه والصرف الصحي وتضررها بشدة، كما أصيبت العديد من محطات معالجة المياه خلال القصف الجوي والمدفعي.

وأوضحت المنظمة أن منطقة المغلاف شمال مدينة الحديدة شهدت خلال الفترة من منتصف مايو/أيار إلى منتصف يونيو/حزيران زيادة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا بمعدل بلغ 110%. وتقع المغلاف شمال الحديدة، وعن طريقها يصل أكثر من 80% من الإمدادات التي تصل إلى اليمن.

وأشارت المنظمة الإغاثية البريطانية إلى أن أي زيادة ولو بسيطة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا في الحديدة سوف تمثل خطرا كبيرا على بقية أجزاء اليمن، مؤكدة أن أكثر من 245 ألف شخص فروا من منازلهم في المناطق المختلفة لمحافظة الحديدة إلى مناطق مجاورة، حيث لجأ بعضهم إلى معسكرات مؤقتة تفتقر إلى مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعد بيئة مثالية لانتشار الكوليرا.

ونقل البيان عن كارولين مايلز، رئيسة منظمة" أنقذوا الأطفال" قولها إن "الكوليرا يمكن أن تجتاح اليمن سريعا وهو ما سيؤثر على آلاف الأطفال وسيؤدي إلى تدمير النظام الصحي المشلول أصلا في البلاد".

وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم الأكثر عرضة للإصابة بوباء الكوليرا.