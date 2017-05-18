القضية الفلسطينية
الخميس 18 مايو 2017 12:55

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة تطالب بجعل القدس "عاصمة" لإسرائيل

نيكي هالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
رويترز
أعربت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي عن اعتقادها بضرورة جعل القدس "عاصمة" لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.

وقالت هالي، في مقابلة مع قناة "سي بي إن" الإخبارية الأمريكية: "أعتقد بضرورة أن تكون القدس هي العاصمة، وينبغي نقل السفارة إليها".

وأردفت: "تتم العديد من الأمور في القدس، وينبغي النظر إلى الموضوع من هذه الزاوية".

وحول موقفها إزاء "حائط البراق" (المبكى بحسب التسمية الإسرائيلية)، غربي المسجد الأقصى، قالت: "لا أعرف سياسة الإدارة (الأمريكية) بهذا الخصوص، لكنني أؤمن بأن حائط المبكى جزء من إسرائيل".

وتأتي تلك التصريحات قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إسرائيل في 22 مايو/أيار الجاري.

وأمس الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند مكماستر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيقوم وهو وقرينته ميلانيا بزيارة الحائط الغربي (حائط البراق) بمدينة القدس، دون مرافقة أي مسؤولين إسرائيليين.

وبعدم مرافقة أي مسؤول إسرائيلي لترمب خلال زيارته الحائط يبدو أن الرئيس الأمريكي يرغب في تجنب أي دلالات سياسية تتعلق بالسيادة، رغم إعلانه خلال الحملة الرئاسية عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وسيطرت إسرائيل على حائط البراق (الغربي)، عقب احتلالها لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وتطلق عليه اسم "حائط المبكى"، ويتوافد إليه يوميا آلاف اليهود للصلاة.

ويتمسك المسلمون بالحائط ويعتبرونه جزءاً من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك لا يمكن التنازل عنه.

يشار إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ترى أن قضية السيادة على القدس ينبغي بحثها ضمن قضايا مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الأمم المتحدة
السفيرة الأمريكية
نيكي هالي
القدس المحتلة
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: رونالدو يحقق 3 أرقام جديدة بهدفيه في مرمى سيلتا فيغو
Thumbnail
شاهد: القط "عمر" ينافس على لقب الأطول في العالم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة