الأزمة الخليجية
الخميس 20 يوليو 2017 09:17

مندوبة قطر: الحصار ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الإجراءات أحادية الجانب ضد دولة قطر هي حصار غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت السفيرة القطرية، في تصريح للجزيرة بإلغاء تلك الإجراءات أولا قبل البدء في حوار جاد لحل الأزمة الخليجية.

وذكّرت بالدعم الكبير الذي تلقته دولة قطر من سائر الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، ما يعكس قوة موقف دولة قطر التي لا تقبل إملاءات أو شروطا.

وقالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة إن الأرضية القانونية ممهدة أمام الدبلوماسية القطرية لرفع القضية بأكملها إلى الأمم المتحدة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.

كما أضافت أن أجهزة الأمم المتحدة مطّلعة على تفاصيل الانتهاكات المترتبة عن الحصار غير القانوني والجائر.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الأزمة الخليجية
حصار قطر

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