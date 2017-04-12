الأربعاء 12 أبريل 2017 19:25
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: روسيا تعزل نفسها بدعمها للأسد
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (الأربعاء) إن روسيا تعزل نفسها بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت أنه كان يتعين على موسكو "منذ وقت طويل أن تكف عن توفير غطاء للأسد."
وأبلغت هالي اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "أقول لزملائي من روسيا إنكم تعزلون أنفسكم عن المجتمع الدولي في كل مرة تلقي فيها إحدى طائرات الأسد برميلا متفجرا على المدنيين وفي كل مرة يحاول فيها الأسد تجويع جماعة أخرى من السكان حتى الموت."
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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