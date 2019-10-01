الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 12:35
مندوبا السعودية وإيران يتبادلان الاتهامات بمجلس الأمن حول سوريا
شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن سوريا سجالا وتبادلا للاتهامات بين مندوبي إيران والمملكة العربية السعودية.
"نظام يقتل الأطفال"
- نائب وزير الخارجية الإيراني ومندوبها الأممي غلام حسين دهقاني، وصف في إفادته خلال الجلسة، مندوب السعودية عبد الله المعلمي، بأنه ممثل لـ"نظام يقتل الأطفال"، فطلب الأخير الكلمة ودعاه للكف عن "المهاترات" واتهم إيران بـ"مساندة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وبرلين والأرجنتين".
- المندوب الإيراني تدخل قائلا "السعوديون يسعون دائما إلى تشتيت انتباه مجلس الأمن عن جرائمهم ضد شعوب المنطقة وبشكل خاص تلك الجرائم التي يرتكبونها بحق أطفال اليمن الأبرياء".
- المندوب الإيراني أردف قائلا "السعوديون هم من يمولون أكبر جماعات إرهابية في المنطقة، بل ويقدمون الدعم اللوجسيتي لتلك العصابات ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية وينتهك بشكل سافر القانون الدولي".
- طلب السفير السعودي الكلمة من جديد للرد قائلا "أشعر بالأسى وأنا استمع لتلك الأكاذيب وأقول لمندوب إيران: فلتكف عن التدخل في شؤون المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق .. نعم ليس لديكم الحق أبدا أن تتدخلوا في شؤون هذه الدول".
- السفير السعودي أضاف "أنتم تتباكون على أطفال اليمن وتذرفون دمع التماسيح، لكنكم تنشرون الطائفية والإرهاب في بلدان المنطقة وأدعوك أن تمتنع عن هذه السخافات".
مندوبة واشنطن تسخر
- سخرت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت من مشاركة إيران في جلسة مجلس الأمن حول الأزمة السورية.
- المندوبة الأمريكية قالت لأعضاء المجلس "من المفارقات أن تجلس إيران معنا، وهي الدولة المسؤولة عن الكثير من المذابح في سوريا - ومعظم الصراعات اليوم في الشرق الأوسط - لإلقاء محاضرات على طريق السلام في سوريا".
- كرافت أضافت في إفادتها "إذا كانت إيران ترغب حقًا في المساهمة بالعملية السياسية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ، فعليها أن تغادر سوريا وتسحب ميليشياتها وتزيل فروعها دون تأخير".
- يطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية