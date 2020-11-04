الحرية لمحمود حسين
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 16:22

منح الزميل محمود حسين جائزة بيرسي كوبوزا

الزميل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين
الجزيرة
أعلنت الرابطة الوطنية للصحفيين الأمريكيين من أصل أفريقي، منح جائزة بيرسي كوبوزا للزميل محمود حسين المعتقل منذ ما يقرب من أربع سنوات في مصر.

وستقدم الجائزة خلال حفل جوائز الرابطة الذي ينظم افتراضيا في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن منتج قناة الجزيرة الإخبارية محمود حسين المعتقل بشكل تعسفي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016 على ذمة التحقيق في تهم ملفقة، وذلك لمجرد قيامه بعمله الصحفي.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمود حسين وعن الصحفيين الخمسة والثلاثين الآخرين - على الأقل - المحتجزين في مصر لمجرد قيامهم بعملهم أو للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وأمس الثلاثاء قضت محكمة مصرية بالإفراج المبدئي عن 461 محبوسا احتياطيا على ذمة عدة قضايا، في إجراء من النادر حصوله في مصر منذ سنوات.

وأوضح مصدر قضائي أنه "تقرر الإفراج عنهم بتدابير احترازية"، من دون مزيد من الإيضاحات.

ومن بين المتهمين، صحفيون وسياسيون وطلاب، واجهوا -وفق تقارير محلية- اتهامات منها "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام فيسبوك"، و"الترويج لأغراض جماعة إرهابية".

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، غير أن السلطات المصرية ترفض تلك الاتهامات، وتقول إنها تنفذ القانون لمواجهة أي خروج عنه.

ولا تزال مصر بمقدمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة، فسلطاتها لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال حسين على ذمة قضية أخرى ملفقة أيضا عقب صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

المصدر
الجزيرة مباشر
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