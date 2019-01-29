مناشدة أممية لسرعة الانسحاب من الحديدة في اليمن

المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث يسعى للتقريب بين وجهات نظر المتحاربين رويترز

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن نيته تعيين الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد خلفا لرئيس فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة،الهولندي باتريك كاميرت.

حث مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الطرفين المتحاربين في اليمن على الإسراع في سحب القوات من ميناء الحديدة، في وقت قالت فيه منظمات مساعدات دولية إن أوضاع آلاف المتضورين جوعا تتدهور سريعا. تأخير في الانسحاب غريفيث أقر بوجود تأخير في تنفيذ الجداول الزمنية المقترحة للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية في وقت تقف فيه البلاد على شفا المجاعة.

غريفيث كتب على تويتر: الجداول الزمنية المبدئية كانت طموحة نوعا ما... نتعامل مع وضع معقد على الأرض.

منظمات الإغاثة التي اجتمعت في لندن، قالت إن اليمنيين يواجهون صعوبة في إطعام أطفالهم في أجواء باتت تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إيزابيل موسارد كارلسن المسؤولة بمنظمة (العمل ضد الجوع) قالت إن زيادة المساعدات ليست الحل الوحيد لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأضافت "أعتقد أن علينا أن نقول بوضوح شديد إننا بحاجة إلى حل سياسي لهذا الصراع". آمال عريضة دون إنجاز الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، كانت أول انفراجة كبيرة في الصراع الدائر منذ نحو أربع سنوات والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

لكن لم يتحقق تقدم يذكر في إجراءات بناء الثقة ما يهدد بانهيار جهود السلام المبذولة في هذا البلد.

يسيطر الحوثيون على الحديدة، وتحتشد قوات التحالف السعودي الإماراتي على مشارفها، ويختلف الطرفان المتحاربان حول من الذي ينبغي أن يسيطر على المدينة والميناء بعد انسحاب القوات.

تم الالتزام بالهدنة في الحديدة إلى حد بعيد منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو شهر لكن المناوشات مستمرة.

لم تسحب القوات بعد، متجاوزة الموعد المستهدف في السابع من يناير/ كانون الثاني، وقال سكان وموظفو إغاثة لرويترز إنه تم تعزيز الحواجز والخنادق والحواجز على الطرق. مراقب جديد لوقف إطلاق النار في الحديدة: الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد (أقصى اليسار) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن مساء أمس في رسالة بأنه سيعين رئيسا جديدا لمهمة المراقبة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق سلام الحديدة.

غوتيريش، قال إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت الذي وصل الحديدة أواخر الشهر الماضي ليرأس فريق المراقبين سيحل محله اللفتنانت جنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد الذي قاد فريق الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي عامي 2015 و2016.

لم يذكر سبب ترك كاميرت للمنصب، في الأسبوع الماضي نقل دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه عن كاميرت قوله إنه سيضطلع بالمهمة لفترة قصيرة.

لم يحدد تاريخا لبدء تولي مايكل أنكر لوليسغارد مهمته، كما لم توضح الرسالة أسباب ترك الجنرال الهولندي باتريك كاميرت منصبه الذي شغله أواخر الشهر الماضي فقط، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية خلال مشاوراتهما في السويد ديسمبر/كانون الأول الماضي.

عربة مدرعة في قافلة كاميرت تعرضت لإطلاق نار في 17 يناير/كانون الثاني الجاري أثناء مغادرته اجتماعا في الحديدة مع ممثلين عن الحكومة اليمنية.

لم يصب أحد بسوء، وقال إستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، آنذاك، إن الأمم المتحدة لم تتعرف على مصدر إطلاق النار علي عربة كاميرت.

الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسجغرد سبق أن تولي رئاسة بعثة الامم المتحدة في مالي عامي 2015 و2016. غريفيث متفائل رغم تصاعد القتال: على الرغم من تصاعد القتال في مناطق أخرى باليمن، قال غريفيث إنه لا يزال متفائلا.

غريفيث: أكثر من أي وقت مضى، هناك إرادة سياسية تبديها كل الأطراف من أجل وضع نهاية لهذا الصراع.

غريفيث: ما نحتاج أن نراه الآن هو تنفيذ شروط الاتفاق بالكامل وبسرعة.

يعتري الجمود الصراع اليمني منذ سنوات مع عجز التحالف بقيادة السعودية عن هزيمة حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحصرية.

منذ العام الماضي حاول التحالف مرتين السيطرة على ميناء الحديدة لإجبار الحوثيين على التفاوض؛ لكنه تراجع عن شن هجوم كامل وسط مخاوف من أن يؤدي تعطيل خطوط الإمداد إلى مجاعة.

دعت 14 منظمة خيرية في اجتماع لندن إلى تحرك لتخفيف الأزمة الإنسانية، وقال أوسان كمال مدير حملة منظمة أوكسفام في اليمن "هذا ما أود أن أسميه بأنه سجن بلا جدران لمن يعيشون في البلد الآن، إنه وضع صعب يكافح فيه الناس لشراء مؤنهم اليومية كي يتمكنوا من إطعام أطفالهم".

كيمبرلي براون المسؤولة بالصليب الأحمر البريطاني: 85 ألف طفل هلكوا وسوء التغذية يترك أثرا بالغا.