"مملكة كوريا الشمالية".. اعتقال 3 كتاب سعوديين بعد رثائهم عبدالله الحامد
ووفقا للحساب المهتم بشؤون المعتقلين في السجون السعودية، فإن السلطات تحتجز الكاتب عقل الباهلي والدكتور عبد العزيز الدخيل والمحامي الناشط سلطان العجمي.
وقال نشطاء في تعليقهم على حملة الاعتقالات" محمد بن سلمان يعتقل عدداً من المثقفين والناشطين والإعلاميين، بسبب تعازيهم في وفاة الحامد.. أهلاً بكم في مملكة كوريا الشمالية".
🔴 عاجل 2— معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2020
تأكد لنا أن الدكتور #عبدالعزيز_الدخيل معتقل منذ بداية شهر رمضان على خلفية تعبيره عن الرأي وتغريده حول وفاة الدكتور عبدالله الحامد. pic.twitter.com/I2YwSC62qg
وأوضح معلقون آخرون بالقول" اليوم مستهل ذي الحجة وتأكدت اعتقالات بدأت في رمضان الماضي، فإلى أي عصر أرجع رواد الترفيه الهابط بلاد الحرمين؟".
وتداول نشطاء مقطع فيديو للمعتقل عبدالعزيز الدخيل، يقول فيه إن ثروتنا هو الإنسان والمرأة، مؤكداً أن بناء الإنسان المفكر، الناقد، المبدع، لا ينشأ في ظرف مقيد، مطالباً بحرية التعليم والنقد والنقاش، وحمايته من الفقر.
اعتقالات من أجل تعزية!— موشو 🇳🇿 (@Mosho_NZ) July 22, 2020
الوضع مرعب#عقل_الباهلي#عبدالعزيز_الدخيل#سلطان_العجمي
كما تداول النشطاء مقطعاً آخر له وهو يتحدث عن ثروات البلاد التي ذهبت للدولة وتنفق القليل منها للشعب.
وأشار مغردون إلى أن الباهلي كتب تغريدة عزاء لعائلة الحامد وحذفها مباشرة، إلا أنه على الرغم من ذلك تم اعتقاله.
تخيلوا أن يتم اعتقال مثقف وشخصية وازنة بسبب تغريدة تعزية! رحم الله #عبدالله_الحامد والحرية لجميع #معتقلي_الرأي.. من بعد تغريداتهم أين ذهبوا:#عقل_الباهلي#عبدالعزيز_الدخيل#سلطان_العجمي؟ https://t.co/Akq2x3DWTS— Yahya Assiri يحيى عسيري #مقسطون (@abo1fares) July 21, 2020
وقال يحيى عسيري" تخيلوا أن يتم اعتقال مثقف وشخصية وازنة بسبب تغريدة تعزية! رحم الله عبدالله الحامد والحرية لجميع معتقلي الرأي.. من بعد تغريداتهم أين ذهبوا: عقل الباهلي عبدالعزيز الدخيل سلطان العجمي؟
السلطات #السعودية ما زالت ترتكب الحماقات التي ستعود على استقرارها بالضرر #عقل_الباهلي #عبدالعزيز_الدخيل #سلطان_العجمي تم اعتقالهم لأنهم قدموا التعازي بالمناضل العظيم #عبدالله_الحامد— مجد خالد #المقسطون⚖️ (@Majd_khled) July 21, 2020
بحجم التضييق الذي يمارس ضد الشعب، يعاني الحاكم من فوبيا تزايد أعداد المتعاطفين مع المناضلين. https://t.co/uobWvTtrcL
وغرد محمد خالد "السلطات السعودية ما زالت ترتكب الحماقات التي ستعود على استقرارها بالضرر: عقل الباهلي، عبدالعزيز الدخيل، سلطان العجمي تم اعتقالهم لأنهم قدموا التعازي بالمناضل العظيم عبدالله الحامد".
وقال حساب نحو الحرية" اعتقال الدكتور عبد العزيز الدخيل مع عدد من المثقفين والناشطين بسبب تعازيهم في وفاة عبدالله الحامد رحمه الله، الدخيل كان رجلاً شجاعاً ويقف إلى جانب المواطنين دائماً".
اعتقال الدكتور عبد العزيز الدخيل مع عدد من المثقفين والناشطين بسبب تعازيهم في وفاة #عبدالله_الحامد رحمه الله— نحو الحرية (@hureyaksa) July 22, 2020
الدخيل كان رجلاً شجاعاً ويقف إلى جانب المواطنين دائماً..
من أقواله: (نحو 90% من ثروة السعودية تشفطها الطبقة العليا وحاشيتها .. والتي تمثل 10% فقط)pic.twitter.com/HoL0Fiyiv2
وتوفى، المعارض السعودي الدكتور أبوبلال عبدالله الحامد صباح يوم الجمعة 24 أبريل/نيسان في السجن نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.
وقال حساب معتقلي الرأي، إن وفاة الدكتور عبدالله الحامد في السجن ليس أمراً عادياً، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى.
كان حساب معتقلي الرأي -الذي يتابع أوضاع المعتقلين السياسيين بالسعودية- أكد في وقت سابق وجود الدكتور عبد الله الحامد في العناية المركزة.
وقال الحساب إن الحامد -الذي يلقب بشيخ الحقوقيين السعوديين- تعرض لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة، وأشار إلى أن الحامد، تعرض للإهمال الصحي المتعمد، آخرها المماطلة في إجراء عملية قسطرة قلبية يحتاجها منذ شهور".
محمد بن سلمان يعتقل عددًا من المثقفين والناشطين والإعلاميين، بسبب تعازيهم في وفاة الدكتور #عبدالله_الحامد. من بين المعتقلين الدكتور عبدالعزيز الدخيل، وعقل الباهلي، وسلطان العجمي !!— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 22, 2020
أهلاً بكم في مملكة كوريا الشمالية
إدانات دولية
وأدانت منظمة العفو الدولية، اعتقال الحامد، وزملاء له، وقالت إن هؤلاء الرجال سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط.
وفي 2014، قررت السلطات حل جمعية حسم، ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها"لعدم الحصول على تراخيص".
وفي 16 مارس/آذار 2004، اعتقلت وزارة الداخلية عددا من تلك الشخصيات، منهم الحامد، ووصفت الاعتقالات أنها جاءت للتحقيق في البيانات التي "لا تخدم الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية.
1. يسجن امثال #عقل_الباهلي و #صالح_الشيحي وغيرهم بلا سبب مقنع، وتلفيق اتّهامات مثل "تأييد الارهاب" وغيره.— هايس الشمري (@HaiesAlshammari) July 22, 2020
2. يبقى بالسجن لمدد غير معلومة.
3. يخرج من السجن الى المقبرة مباشرة.@USAinKSA @USAbilAraby @DigitalOutreach @DOTArabic https://t.co/CI2JJMTG9a
وأصيب الحامد بنوبة قلبية في وقت سابق من هذا العام أثناء وجوده في سجن الحاير، ونقلت رويترز عن مصادر إنه أعيد إلى السجن من المستشفى دون إجراء الجراحة التي قال الأطباء إنها ضرورية لعلاج قلبه.
واستمرت حالته في التدهور، وأصيب بجلطة دماغية، وبحسب منظمة العفو الدولية، أمرت سلطات السجن الحامد بعدم إبلاغ أسرته بحالة قلبه، ولكن وردت الأنباء عنه من خلال سجناء آخرين.
وتوفي الحامد، عن عمر يناهز السبعين عاما، في سجنه بالسعودية،بعد إصابته بجلطة في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، ودفن في نفس اليوم بمسقط رأسه بعد الصلاة عليه، والتي اقتصرت على حضور ذويه وأقاربه.