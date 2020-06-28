الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 28 يونيو 2020 15:27

ممر شرفي من مانشستر سيتي للاعبي ليفربول

مدرب ليفربول يورغن كلوب(يمين) ومدرب مانشستر سيتي يب غوارديولا
مدرب ليفربول يورغن كلوب(يمين) ومدرب مانشستر سيتي يب غوارديولا
غيتي
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه سيقف في ممر شرفي لمنافسه ليفربول المتوج حديثا بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي الفريقان في ملعب الاتحاد يوم الخميس المقبل.

ووضع ليفربول حدا لغياب استمر 30 عاما عن لقب الدوري عندما خسر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه القادم من منطقة مرسيسايد تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.

وستكون أول مباراة يخوضها ليفربول بعد فوزه باللقب على ملعب سيتي.

وقال غوارديولا إن لاعبيه سيكرمون فريق المدرب يورغن كلوب البطل.

وأضاف "بالطبع سنقف في ممر شرفي. سنهنئ ليفربول عندما يأتي إلى ملعبنا بطريقة رائعة. سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه".

وتابع المدرب الإسباني البالغ من العمر 49 عاما أنه يتطلع بالفعل إلى مساعدة سيتي على العودة بصورة أقوى الموسم المقبل.

وقال "في الرياضة نعيش من أجل المستقبل. لا يمكننا الاكتفاء بما حققناه. لا يجب أن ننسى أننا في ناد مذهل وما يجب علينا أن نفعله هو التعلم. أعتقد أننا نعرف سبب معاناتنا في الموسم الحالي وسنحاول حل هذه الأمور من أجل الموسم المقبل".

المصدر
وكالات

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