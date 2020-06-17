فيروس كورونا
الأربعاء 17 يونيو 2020 16:47

ممرض يحمل أسطوانة أوكسجين.. صورة تغزو منصات التواصل فمن يكون؟ (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة، صورة لشخص يحمل أسطوانة أوكسجين وهو يجاهد للصعود على سلالم الدرج، مع حمله الثقيل.

وأظهرت الصور أحد الأشخاص في ملابس طبية وهو يحمل أسطوانة الأوكسجين الثقيلة الوزن بنفسه دون مساعدة من أحد ويصعد بها السلالم.

وتدوالت عدد من وسائل الإعلام والآلاف من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورة لمن قالوا إنها لطبيب مصري يحمل أسطوانة أوكسجين لإنقاذ المرضى، حسبما نشرت نقابة الأطباء المصرية الصورة على صفحتها.

ونسبت النقابة الصورة للطبيب المصري محمد حشاد ونشرت تعزية مرفقة بالصورة! بينما قالت مواقع أخرى، منها حساب قناة "الحدث" على فيسبوك،  إنها لطبيب يمني.

لكن المفاجأة أن الصورة ليس لا لهذا ولا لذاك، فقد استقصت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر عن موضوع الفيديو، واتضح أنه" لفني التمريض- وسام الغزي- والذي يعمل في وحدة العزل في محافظة المثنى بالعراق.

وقال وسام، خلال الحديث معه هاتفيا، إن الصورة التقطها صديقه حميد الذي يعمل معه في نفس الوحدة.

وأوضح "أن يومها اختنق أحد المرضى وكل مشغول في عمله أتيت مسرعا إلى حميد فقلت له هلم بنا نحمل الأوكسجين فاعترض قال لا أقدر وهنا فضت بالعصبية وفقدت كل شيء وتذكرت المريض وقمت، أحمل القناني بدون وعي فالتقط هذه الصورة كي يراعي مشاعري".

وقال" وعندما أخبر بها مسؤول العزل الأستاذ غازي طلب الصور ونشرها على صفحته".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
صورة
عراقي
أوكسجين
المثنى
العزل
مريض

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لعبة فيديو لعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال
Thumbnail
"مجزرة أبريل".. حينما أعدمت السعودية 37 شخصا دفعة واحدة (فيديو)
Thumbnail
تصعيد فرنسي ضد تركيا ردا على "مواجهة" في المتوسط
Thumbnail
وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركي في ليبيا.. ما القصة؟ (فيديو)
Thumbnail
فورين بوليسي: الحرب وصلت عقر دار الأسد.. هل باتت سلطته مهددة؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لعبة فيديو لعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال
  2. "مجزرة أبريل".. حينما أعدمت السعودية 37 شخصا دفعة واحدة (فيديو)
  3. تصعيد فرنسي ضد تركيا ردا على "مواجهة" في المتوسط
  4. وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركي في ليبيا.. ما القصة؟ (فيديو)
  5. فورين بوليسي: الحرب وصلت عقر دار الأسد.. هل باتت سلطته مهددة؟