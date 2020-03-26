ممرضات في مستشفى يلبسن أكياس قمامة لنقص ملابس الوقاية الطبية (صور)
وقالت إحدى الممرضات إنه لم يعد هناك أية أقنعة في المستشفى أيضا، مما يضطرهن لإعادة استخدام الأقنعة أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا.
Today a nurse at Mount Sinai West Hospital in Manhattan DIED from the Coronavirus.— Shaun King (@shaunking) March 26, 2020
And nurses there are having to wear GARBAGE BAGS as protective gear.
GARBAGE BAGS.
Other staff also have contracted the virus as well.
This is an ABOMINATION.
Shame on our nation. pic.twitter.com/CWEzCzKj4k
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة ممرضين على الأقل يعملون في نفس المستشفى، الذي تعمل به الممرضات، أصيبوا بفيروس كورونا، وأن مساعد مدير التمريض توفى بسبب الفيروس قبل يومين.
وأثارت صورة الممرضات غضب واستياء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعدم استخدامها قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركات القطاع الخاص على تصنيع المزيد من المعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية.