فيروس كورونا
الجمعة 27 مارس 2020 00:09

ممرضات في مستشفى يلبسن أكياس قمامة لنقص ملابس الوقاية الطبية (صور)

تويتر
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لممرضات في مستشفى بمدينة نيويورك الأمريكية وهن يرتدين أكياس قمامة بدلاَ من ملابس الوقاية الطبية، التي قالوا إنها لم تعد موجودة.

وقالت إحدى الممرضات إنه لم يعد هناك أية أقنعة في المستشفى أيضا، مما يضطرهن لإعادة استخدام الأقنعة أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة ممرضين على الأقل يعملون في نفس المستشفى، الذي تعمل به الممرضات، أصيبوا بفيروس كورونا، وأن مساعد مدير التمريض توفى بسبب الفيروس قبل يومين.

وأثارت صورة الممرضات غضب واستياء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعدم استخدامها قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركات القطاع الخاص على تصنيع المزيد من المعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
ممرضات
أكياس قمامة
مستلزمات طبية
الولايات المتحدة

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