الثلاثاء 2 يوليو 2019 19:05
ممثلة هندية مسلمة تثير ضجة بعد اعتزالها لدوافع دينية
أثارت ممثلة هندية مسلمة ضجة في الهند باعتزالها التمثيل قائلة إنه يحيد بها عن طريق الإيمان.
التفاصيل
- أعلنت زايرا وسيم(18 عاما) اعتزالها التمثيل يوم الأحد.
- اشتهرت وسيم بدورها في فيلم (دانجال) عام 2016.
- زايرا وسيم قالت: هذا المجال جلب لي بالتأكيد الكثير من الحب والدعم والإشادة، لكنه قادني كذلك إلى طريق الجهل فابتعدت في سكون ودون وعي عن الإيمان.
- كتبت الممثلة الشابة تدوينات متزامنة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها "مع استمراري في العمل في أجواء تتعارض دوما مع إيماني أصبحت علاقتي بديني مهددة".
- جلبت تدوينتها على موقع إنستغرام آلاف التعليقات. وأكد مدير أعمالها الخبر.
- تنوعت التعليقات ما بين داعمة لقرار زايرا وسيم وأخرى منتقدة لها.
- كان آخر فيلم لزايرا وسيم هو فيلم (نجمة في السر) من إنتاج عام 2017 والتي لعبت فيه دور صبية مسلمة تغني في السر لأن أباها ما كان ليسمح لها بذلك.
5 years ago I made a decision that changed my life and today I’m making another one that’ll change my life again and this time for the better Insha’Allah! :) https://t.co/ejgKdViGmD— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) June 30, 2019
انتقادات
- الممثلة رافينا تاندون قالت إن زايرا تجحد قطاعا فتح لها آفاقا.
- كتبت تاندون على تويتر "أتمنى فقط لو أن يرحلوا بكياسة ويحتفظوا بآرائهم الرجعية لأنفسهم".
- عادت تاندون وحذفت تغريدتها بعد تسببها في جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
- قالت مواطنة تدعى إفرا جان على تويتر إن قرار زايرا سيصعب على مسلمات أخريات الاستمرار في مجال التمثيل.
I wish her luck and strengthAfter seeing this,I now regret my first immediate tweet after reading her statement.Maybe she was forced to write what was unacceptable to people like me who love films,cinema,the industry, that I was born into.Deleting the tweet that now sounds harsh. https://t.co/Okcg3NrCFa— Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 1, 2019
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية