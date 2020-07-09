ممثلة مصرية تقتل زوجها.. وعلامات في الجثة قد تغير مسار القضية
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بوجود عمرو السيد عبدالله (42 عامًا) وهو رجل أعمال وصاحب شركة بترول مقتولا داخل شقته.
وبيّنت التحريات أن زوجته عبير فقدت أعصابها أثناء مشاجرة بعد أن صفعها زوجها وسبها بألفاظ خادشة، لتغرس زجاجة مكسورة في صدره ويفارق الحياة على إثرها.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الممثلة الشابة، التي اعترفت بدورها في الجريمة، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.
وذكرت عبير بأن زوجها يضربها ويهينها دائمًا، وهو أمر ساهم في فقدانها أعصابها خلال المشادة الأخيرة قبل وقوع الجريمة.
وقالت خلال التحقيقات إن حياتها مع زوجها تحولت إلى حجيم، وتابعت "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة"، وأضافت أن زوجها حتى بعد وفاته تسبب في دخولها السجن.
صفعها بالقلم عقب مشادة كلامية، قامت على إثرها بكسر زجاجة وغرسها في عنقه ليلقى حتفه على الفور— محمد عبدالعزيز يونس (@Maziz123y) July 7, 2020
الممثلة المصرية #عبير_بيبرس تقتل زوجها pic.twitter.com/lSPhY46Kff
لكن يبدو أن هناك خفايا من الممكن أن تكشفها التحقيقات في القضية، فقد نقلت مواقع إخبارية عن شقيقة الزوج القتيل قولها، إن الجريمة من المستحيل أن تكون بسبب مشاجرة، لأن شقيقها تكوينه الجسدي قوي ولا يمكن أن يموت بهذه الطريقة، خاصة أن الطعنة كانت في الصدر وليست في الظهر.
وأشارت إلى أنه ربما كان هناك مساعدة للمتهمة من شخص آخر في الجريمة، خاصة أنها لاحظت علامات أثناء نظرة الوداع الأخيرة عليه تؤكد أنه كان هناك تقييدا لقدميه، وكذلك إصابة بأحد القدمين.
وأضافت "تفاجأنا بأن تقرير الطبيب الأولي كان مكتوبا به أن الوفاة سببها أزمة قلبية وهو ما تم إبلاغنا به في البداية"، متهمة زوجته عبير بيبرس بإخفاء الجرح وتبديل ملابسه لتبدو الوفاة طبيعية.
وتابعت "كاد يتم الدفن دون التوصل للحقيقة لولا العلامات التي لاحظناها على جثمانه، وإصرارنا على وصول الشرطة للتحقيق في الأمر ما أدى لكشف الجريمة".
وقالت إن هناك خلافات كبيرة بين شقيقها والمتهمة، وإن شقيقها تزوج المتهمة في البداية عرفيًا قبل أن تسرق أمواله ومتعلقاته لتجبره على الزواج منها رسميًا، وتشترط عليه تطليق زوجته الأولى، وقد استجاب لكل طلباتها.
والد عمرو قتيل الفنانة #عبير_بيبرس يكشف لـ "#إرم_نيوز" تفاصيل صادمة https://t.co/9FDLgfCc4W— إرم نيوز (@EremNews) July 9, 2020
أما والد القتيل فقال "أنفي تماما اتهام زوجة نجلي بأنه ضربها، ابني من المستحيل أن يمد يده على امرأة، والدليل أنه تعرض للطعن في صدره.. فكيف تكون هناك مشاجرة بينهما وتقوم هي بطعنه بمنتهى السهولة دون أن يقاومها".
وتابع "هي فاجأته بالضربة وقد يكون ذلك بمساعدة شخص ما، نحن ننتظر نتيجة تقرير الطب الشرعي لأنه كيف لامرأة أن تقوم بكل هذا وحدها دون أي علامات ضرب عليها".
وعبير بيبرس ممثلة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالي 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان".
وفي عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع"، وفي العام نفسه، شاركت في المسلسل الكوميدي "شلة نصابين"، وفى عام 2016 شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم "مشروع ميت".
بعد قتلها “زوجها” بطريقة بشعة.. من هي الفنانة المصرية عبير بيبرس؟— مَشاهد (@mashahed10) July 7, 2020
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إعترافات الممثلة عبير بيبرس بقتل زوجها .. «ضربني وهو عايش وسجني وهو ميت »— صدى البلد (@baladtv) July 8, 2020
التفاصيل || https://t.co/Ku3OB45u7c#صدى_البلد pic.twitter.com/nbkLD4UutC